بوريطة يؤكد لكوبيش جاهزية المغرب لمواكبة الجهود الرامية لضمان استقرار ليبيا ورفض أي تدخل خارجي

الرباط 16 مارس 2021 (وال)- أكد وزير الخارجية المغرب ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، دعم المملكة المغربية لمهام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وجاهزية المغرب لمواكبة جهودهما الرامية لضمان استقرار ليبيا واحترام سيادتها ووحدتها الوطنية.

وجدد الطرفين – خلال اتصال هاتفي – رفضهما لأي تدخل خارجي في المشهد السياسي؛ الذي يقوده الليبيون أنفسهم، مشيدين في الوقت ذاته بالتطورات التي شهدتها ليبيا بتعيين حكومة الوحدة الوطنية وحصولها على ثقة البرلمان.

وأشاد كوبيتش بجهود المملكة في إرساء أسس السلام، لاسيما استضافتها لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة وطنجة، الذي ساهم في التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية. (وال- الرباط) ر ت

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