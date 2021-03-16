نورلاند: تولي حكومة الدبيبة مهامها رسميًا سيُوفر فرصة لإنهاء التدخل الأجنبي

تونس 16 مارس 2021 (وال)- قال سفير ولايات المتحدة لدى ليبيا ريشاردنورلاند، إنّ تولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها رسميًا، سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي، وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.

وهنأ السفير نورلاند – في بيان نشره عبر صفحة السفارة في تويتر-عقب مشاركته في مراسم أداء اليمين القانوني أمام البرلمان في مدينة طبرق، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والليبيينبتنصيب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. (وال- تونس) ر ت

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