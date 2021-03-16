اكتشاف أنواع بكتيريا غير معروفة في محطة الفضاء الدولية

اكتشف باحثون يعملون مع وكالة الفضاء الأميركية، أربعة أنواع من البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، ثلاثة منها غير معروفة على الإطلاق.

وقال موقع ساينس أليرت، إن ثلاثة أنواع مجهولة من البكتيريا عثر عليها بين عامي ألفين وخمسة عشر وألفين وستة عشر، الأولى على لوحة علوية داخل محطة الفضاء الدولية، والثانية في القبة، والثالثة على طاولة الطعام، أما البكتيريا الرابعة والمعروفة فقد عثر عليها داخل مرشح قديم أعيد إلى الأرض عام ألفين وأحد عشر.

وأوضح الباحثون أن السلالات الأربع تنتمي إلى عائلة البكتيريا الموجودة في التربة والمياه العذبة، والتي تساعد في تثبيت النيتروجين ونمو النباتات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا