الدولار في سوريا يلامس حاجز 4600 و جنون في الأسواق المحلية

واصل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعه الجنوني الذي تغيب عنه حكومة دمشق ، ليلامس في سعر إغلاقه أمس حاجر الـ 4600 ليرة .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد حركة الارتفاع و الهبوط لليرة السورية، كان سعر الإغلاق يوم أمس الثلاثاء 4540 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد، و من المتوقع أن يتابع ارتفاعه في افتتاح اليوم الأربعاء.

في حين انخفضت العملة المحلية مقابل اليورو لتسجل 5402، و 1212 مقابل للريال السعودي، و 1236 ليرة للدرهم الإماراتي ، في حين وصل إلى 290 ليرة سورية مقابل الجنيه المصري .

هذا و تشهد الأسواق السوريّة تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل ، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي .

و يتزامن الانهيار التاريخي لليرة السورية مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.

حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد ، وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة النفط السورية، تخفيض كميات البنزين بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20%، المخصصة للمحافظات بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وقالت الوزارة، في بيان، “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، قامت وزارة النفط قبل أيام بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”.

وأضافت النفط السورية، أن هذا الإجراء المؤقت يأتي “بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.

The post الدولار في سوريا يلامس حاجز 4600 و جنون في الأسواق المحلية appeared first on Souk Ukkaz News.

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