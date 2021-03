الحكومة اللبنانية الجديدة تبصر النور خلال 72 ساعة

أشارت بعض المصادر المطلعة في الداخل اللبناني إلى أن الحكومة اللبنانية قد تخرج بهيكلها الجديد المنتظر إلى العلن خلال فترة أقصاها 72 ساعة .

حيث نقلت RT عن مصدر لبناني قوله أن الإشاعات التي تبشر بتشكيل ” الحكومة اللبنانية ” انتشرت في الوسط السياسي، إذ سيضم التشكيل حوالي 20 وزير.

و أشارت المعلومات إلى تداول اسم اللواء عباس ابراهيم المدير الحالي للأمن العام اللبناني ، ليحمل حقيبة وزارة الداخلية اللبنانية ، إضافة إلى 19 اسم آخر لم يتم الكشف عنهم بعد.

و تأتي هذه المعلومات على خلفية انهيار تاريخي لليرة اللبنانية و وضع اقتصادي يعد الأسوأ في تاريخ البلاد ، إذ تخطى الدولار الأميركي الواحد حاجز الـ 15 ألف ليرة .

هذا و كانت حكومة انتقالية ( حكومة تصريف الأعمال ) برئاسة حسان دياب، تٌعنى بسدر العجز السياسي جزئياّ بينما توصلت الأطراف و الأحزاب اللبنانية إلى تشكيلة حكومية تناسب الجميع.

وسط انهيار العملة.. دياب يطمئن اللبنانيين بشأن دعم السلع

صرح حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، يوم أمس الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو المقبل.

وأضاف حسن دياب لوكالة رويترز: “حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران (يونيو)، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر (مارس) آذار”.

حيث شهدت الأسابيع الأخيرة في لبنان ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مرورا بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا إلى فاتورة المولد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار. علما أن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.

زيادة على ذلك يعيش لبنان في ظل أزمة معيشية خانقة، فاقم منها تزايد المخاوف من رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية، مما يضع قوت الكثير من العائلات في مهب الريح.

وتزامنت تصريحات دياب في الوقت الذي سجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء، تدهوراً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.

