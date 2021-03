الصحة المصرية تنشر التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي أنها سجلت 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى 44 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن الدكتور خالد مجاهد الناطق الرسمي باسم الصحة المصرية ، تصريحه الذي أكد فيه قيام الفرق الطبية برصد 640 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في البلاد.

و أكد مجاهد أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس يوم أمس الثلاثاء ، مقابل 40 وفاة و 631 إصابة جديدة يوم الاثنين .

ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 192195 حالة إصابة مؤكدة ، تم تسجيل 148089 حالة شفاء منها ، بينما وضل عدد الوفيات إلى 11384 وفاة.

وزارة الصحة المصرية تتعهد بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة

أعلنت الصحة المصرية التزامها بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة.

حيث كشف وزير الصحة في السودان، عمر النجيب، عن الاتفاق الذي تم مع وزارة الصحة المصرية، على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين لتوطين صناعة الدواء في السودان، بحسب موقع “النيلين”.

كما قال الوزير السوداني أنه التقى بوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، واتفقا على التعاون حول إدارة النظام الصحي، فضلاً عن تكوين لجنة مشتركة.

ومن جانبها التزمت الوزيرة المصرية بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة ،مشيرة لموافقة الصحة المصرية على عدد 10 منح للأطباء السودانيين لنيل الزمالة المصرية.

و كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أكد دعم بلاده الكامل للسودان الشقيق وشعبه.

هذا و قد قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بعد لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بأن هناك مشروعات مشتركة بين البلدين “مصر والسودان” في الري والزراعة، بحسب ما ذكر موقع “السوداني”.

موضحاً أن جولة المباحثات التي جرت قبل قليل أكدت قيام عدد من المشاريع منها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، كما ذكر مدبولي بأن هناك جولة مباحثات ثنائية بين وزراء الدولتين.

وفي السياق وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، وكان في استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة المصري السيد القيصر.

