بغداد ..الجيش العراقي يحبط هجوم انتحاري لداعش

أكدت قيادة الجيش العراقي أن عناصر الأمن الحكومية قامت بإحباط هجوم انتحاري بالأحزمة الناسفة لعناصر داعش كان يستهدف العاصمة بغداد .

حيث نشرت قيادة عمليات بغداد بياناً ذكرت فيه : ” أحبطت قواتنا محاولة تسلل عناصر مسلحة جنوبي بغداد بعد أن رصدت تحركهم بواسطة الكاميرات الحرارية”.

و أكدت القيادة أن “القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين و تفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه”، مشيرةً إلى العناصر الإرهابية تتبع لتنظيم داعش .

هذا و نقلت الأناضول عن أحد المصادر الأمنية تصريحه أن “قوات الجيش جنوبي بغداد اشتبكت في منطقة بساتين بالأسلحة مع ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش حاولوا الدخول إلى العاصمة بغداد “.

و بين المصدر أن قوات تفكيك القنابل المختصة قامت بتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه أحد المسلحين ، بعدما أُردي قتيلاً على يد الجيش العراقي .

العراق.. إحباط هجوم إرهابي قرب الحدود السورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط هجوم إرهابي من الجانب السوري، باتجاه الأراضي العراقية.

وبحسب بيان للقيادة نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أمس، الأحد 14 من آذار، “تصدت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية، لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه العراق في منطقة الدوكجي الحدودية، غرب جبل سنجار”.

وأضاف البيان، أن القوات العراقية اشتبكت في الوقت ذاته مع مجموعة “إرهابية” أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن فتحت النار باتجاه الفوج ذاته، واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة، أُوقفت خلالها عمليه تسلل و هجوم إرهابي وانتهت بهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الاراضي السورية”.

وأشار إلى أن قوة أخرى من قطاعات الحدود لاحقت العناصر الموجودة في جبل سنجار، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر القوات العراقية.

وكانت السلطات العراقية ألقت القبض على 11 سوريًا خلال خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية، واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى، في 23 من شباط الماضي.

و تتكرر إعلانات السلطات العراقية بشأن اعتقال سوريين في أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى العراق .

