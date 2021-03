الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع الأجور التدريسية للمعلمين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً رئاسياً جديداً يقتضي برفع أجور الساعات التدريسية في كافة القطاعات التابعة لوزارة التربية و التعليم .

حيث نشرت رئاسة الجمهورية أن ” السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه “.

و جاء في نص المرسوم الرئاسي رقم 88 للعام 2021 ما يلي :

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته ، يرسم ما يلي:

المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:

الشهادة أجر الساعة حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس600 ليرة سورية – حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس520 ليرة سورية – حملة شهادة أحد المعاهد التقانية440 ليرة سورية – الذين لا يحملون الشهادات السابقة 360 ليرة سورية .

و في هذه الأثناء يواصل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعه الجنوني الذي تغيب عنه حكومة دمشق ، ليلامس في سعر إغلاقه أمس حاجر الـ 4600 ليرة .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد حركة الارتفاع و الهبوط لليرة السورية، كان سعر الإغلاق يوم أمس الثلاثاء 4540 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد، و من المتوقع أن يتابع ارتفاعه في افتتاح اليوم الأربعاء.

في حين انخفضت العملة المحلية مقابل اليورو لتسجل 5402، و 1212 مقابل للريال السعودي، و 1236 ليرة للدرهم الإماراتي ، في حين وصل إلى 290 ليرة سورية مقابل الجنيه المصري .

هذا و تشهد الأسواق السوريّة تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل ، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي .

و يتزامن الانهيار التاريخي لليرة السورية مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.

حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

