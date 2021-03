فتى الزرقاء .. الحكم بالإعدام على مرتكبي الجريمة في الأردن

أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح اليوم الأربعاء حكمها النهائي في قضية فتى الزرقاء ، إذ حكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهمين الستة في القضية .

حيث نشر التلفزيون الأردني عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ” محكمة أمن الدَّولة تحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء “.

و أضاف أن ” المحكمة حكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم السادس الفار من وجه العدالة .

هذا و في وقت سابق ، أصدر القاضي عبد الإله العساف، مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قراراً بتحويل المتهمين بقضية جريمة الزرقاء لمحكمة أمن الدولة في الأردن.

و أورد مصدر من القضاء الأردني أنه تم إضافة جرم جديد على لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بجريمة فتى الزرقاء ، بحسب سكاي نيوز.

و قال أنهم متهمون بجناية تهديد أمن المجتمع، ودب الرعب بين الناس بحسب أحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب.

تم إضافة جرم ترويع الناس لقائمة الجرائم المتهمين بها سابقاً وفق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ،معتبراً أن الجرم الأقوى من اختصاص محكمة أمن الدولة لذلك تم تحويل القضية إليها، مع أوراق التحقيق للنظر فيها.

و شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل خاص، وجميع دول العالم بشكل عام موجة من الغضب تجاه مرتكبي جريمة فتى الزرقاء .

إضافة إلى مطالب واسعة بإعدام المتهمين بتنفيذ الجريمة، حيث دشن نشطاء ووسم #طفل_الزرقاء ، ووسم #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء.

و عقب تلك الجريمة البشعة شن الأمن الأردني حملة اعتقالات واسعة النطاق على أصحاب السوابق والمجرمين المنتشرين بشوارع المملكة.

هذا و كانت الحكومة الأردنية قد استفاقت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الفائت ، على خبر جريمة مدينة الزرقاء، وراح ضحيتها فتىً بعمر 16 عام، على خلفية جريمة ثأر.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المجني عليه ويداه مقطوعتان و عيناه مفقوءتان ، ولم يلبث هذا الفيديو إلى أن وصل إلى الجهات المختصة العليا في الدولة.

كما وصل إلى الملك عبدالله الذي توعد بأن يقبض على المجرمين، وأن تتم محاسبتهم بأشد العقوبات القانونية.

