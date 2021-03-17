مستشار الرئيس المصري: الدخول في الموجة الثالثة أمر ممكن

أشار مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إلى أن البلاد انتهت الموجة الأولى والثانية من الجائحة، معلقا على احتمالية الدخول للموجة الثالثة أمر ممكن.

وأوضح مستشار الرئيس المصري خلال مداخلة تلفزيونية بأن حالات الإصابة التي تعلنها مصر هي التي يتم رصدها عن طريق وزراة الصحة فقط، و أن كثيرا من الحالات المصابة تعالج في المنازل.

ووجه تاج الدين الجهات المسؤولة والمواطنين بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وعدم الانخراط بقوة في الموجة الجديدة وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق فيروس كورونا ايضا، أعلن مجلس وزراء الصحة العرب، على موافقة على توصية وزارة الصحة المصرية بإنشاء منصة عربية لتبادل الخبرات حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا ومنع تجريها بين الدول الأعضاء.

ومن جانبة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة المصري، هالة زايد، شددت على “ضرورة إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب، لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء”.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة جدول أعمال الدورة الـ54، الذي ترأسته افتراضيا، مع وزارة الصحة المصرية.

واوضحت وزيرة الصحة المصرية أن “المنصة ستسهم في فتح قنوات للمناقشة بين صانعي القرارات بالدول العربية”.

ونوهت الوزيرة على “أهمية أن تشمل المنصة نتائج مشاركة الدول في التجارب الإكلينيكية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، واستراتيجيات الدول لمواجهة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتاحة التشريعات التي تجريها الدول في المجال الصحي لتبادل وتعميم تلك التشريعات للاسترشاد بتجاربها في الموضوعات المختلفة والاستفادة منها بما يسهم في تسريع وضع التشريعات“.

واكملت :” بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لللاجئين، من خلال المنصة بما يضمن حشد موارد الدول العربية لتقديم الدعم للنازحين واللاجئين”.

وأكد خالد مجاهد إلى أن تلك المنصة “ستتضمن آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول، وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية، وأن الوزيرة أكدت استعداد وزارة الصحة والسكان المصرية، لتقديم الدعم الفني الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

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