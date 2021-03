رئيس وزراء الكويت يصدر توجية جديد لأعضاء البرلمان المخالفين

أصدر رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، توجيها جديدا بشأن أعضاء في مجلس الأمةالمخالفين لإجراءات مواجهة انتشار كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء”القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الأخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين”.

وأشار إلى أن “القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية”.

وأكد الشيخ صباح على فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على التوجيه بسحب البلاغات، مؤكدا تقديرة لأعضاء مجلس الأمة.

كما و شدد الصباح على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وبالامس، استلمت النيابة العامة الكويتية، من وزارة الداخلية الكويتية، ملفا رسميا وجهت فيه بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية والتحقيق معهم.

وافادة صحيفة “القبس” بان النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، بتهمة مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا”.

كما وسيتم رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، شهدت الكويت في عام 2020، تراجع كبير لعدد المواليد، بسبب انتشار كورونا، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية، حيث سجلت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا، خلال عام الـ “كورونا”.

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المواليد الجدد في الكويت 50409 مواليد في 2020، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005 الذي سجل فيه 48459 مولودا.

بينما تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة في العام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودا.

أما عدد المواليد الكويتيين، فقد تراجع خلال 2020 بنحو 1.8%، بما عدده 575 مولودًا، إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.

وبالنسبة للمواليد المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69%، بما يعادل 942 مولودًا، ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

The post رئيس وزراء الكويت يصدر توجية جديد لأعضاء البرلمان المخالفين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ