أكدت وزارة الخارجية السورية في تصريح لأحد مسؤوليها تستهجن فيه الاعتداء الإرهابي الذي طال بالسفينة الإيرانية في مياه البحر المتوسط .

حيث نقلت وكالة سانا الرسمية عن المسؤول في الخارجية السورية تصريحه الذي قال فيه أن “هذا العمل العدواني والقرصنة الدولية الذي لا يستبعد أن تكون وراءه إسرائيل ينتهك أحكام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية الناظمة لحرية الملاحة البحرية”.

و أضاف أن “تكرار هذه الأعمال العدوانية حيث أن هذه الجريمة هي التاسعة من نوعها في المياه الدولية يستهدف السفن الإيرانية ” .

و أوضح أن الهدف الرئيسي منه هو ” ضرب مصالح إيران التجارية والإمعان في تنفيذ العقوبات الأمريكية غير الشرعية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الجمهورية العربية السورية”.

كما أشار المسؤول إلى أن الخارجية السورية توجه أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني، الذي له المصلحة الأكبر من هذه الأعمال الإرهابية .

هذا و كان قد أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية علي غياثبان ، يوم الاربعاء الفائت ، أن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لهجوم إرهابي بجسم متفجر في مياه البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث علي غياثبان قوله أن الانفجار أدى الى تضرر جزء من هيكل السفينة كما نشب حريق جزئي في مكان الاصطدام تم احتواءه، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، مشيرا ان السفينة ستتابع مسارها بعد إجراء الترميم، لافتا أن السفينة كانت متجهة من إيران الى أوروبا.

وأكد غياثبان أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم، معتبرا ما جرى عملا إرهابيا وقرصنة تنتهك قوانين الملاحة الدولية.

من جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل استهدفت منذ أواخر عام 2019، 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا وتحمل في الغالب نفطًا إيرانيًا.

وذكرت أن إسرائيل استخدمت أسلحة من بينها ألغام مائية لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنة إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة.

جدير بالذكر أن إيران واصلت تجارة النفط مع سوريا ، وشحنت ملايين البراميل متجاوزة العقوبات الأمريكية المميتة ضد سور

The post الخارجية السورية تتهم إسرائيل باستهداف السفينة الإيرانية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ