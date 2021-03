الحكومة السورية تطلق سراح مسلحين سابقين في درعا

قامت الحكومة السورية و السلطات المعنية بإطلاق سراح حوالي 46 مسلح سابق من السجن في محافظة درعا الجنوبية، بعد تسوية وضعهم.

و على هذا علّق قائد شرطة درعا العميد ضرار دندل ،قائلاً إن ” 46 موقوفا تم إخلاء سبيلهم اليوم ضمن الدفعة السابعة من قرارات العفو، التي أصدرها الرئيس السوري بشار الأسد“.

و قال احد المعتقلين المفرج عنهم أنه ” قضى نحو 9 أشهر ليخرج اليوم بمكرمة من الرئيس الأسد، مؤكدا عودته إلى وطنه وبلده للمشاركة في حمايتها وإعمارها وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعها” . ، وفقاً لما نقلته سبوتنيك .

حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية منذ شهر بوساطة روسية من أجل تخفيض مستوى الجرائم و الاغتيالات التي تشهدها المحافظة مؤخراً.

و تحتل محافظة درعا الجنوبية المرتبة الأولى في معدل الجرائم و الاغتيالات و الانفلات الأمني الذي يستهدف افراد الجيش العربي السورية و القوى الأمنية .

إذ تعرضت حافلة، أمس الثلاثاء، كان يستقلها جنوداً من الجيش السوري، لـ”هجوم إرهابي” في ريف درعا جنوب سوريا، ما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى بين العناصر.

و قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ، “استشهد عدد من عناصر الجيش العربي السوري وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي”.

و ذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن “الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب”.

و في سياق متصل، ووسط ما تعيشه محافظة درعا من انفلات أمني، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال عنصر من عناصر الجيش السوري يوم الأحد الماضي، في ريف محافظة درعا الشرقي.

و نقلت مصادر اعلامية محلية, أنباء عن استهداف مجهولون يستقلون دراجة نارية لعنصر من الجيش السوري برتبة مساعد أول، واسمه محمد كامل العباس، رشاً بالرصاص الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور.

و أضافت المصادر الإعلامية, أن اغتيال المساعد أول محمد كامل العباس تم على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية شرقي درعا.

