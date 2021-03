وزير المالية السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الدوحة القطرية

تسلم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، دعوة رسمية عبدالرحمن بن علي الكبيسي، سفير قطر في الخرطوم، لزيارة العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار التعاون بين البلدين “قطر والسودان” في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، التي سيتم تداولها ومناقشتها مع الوفد الحكومي السوداني الذي سيزور قطر، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

ومن جانبه قال وزير المالية في السودان، موضحاً أن وزارته ستعمل مع الوزارات ذات الصلة للإعداد لزيارة الدوحة.

كما دعا قطر لدعم موقف السودان في مؤتمر باريس الذي من المنتظر أن ينعقد قريباً، بهدف دعم السودان اقتصادياً وإعفاء ديونه.

وبدوره قال الكبيسي، أن قطر تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين، لاسيما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة للمشاريع التنموية.

معلناً عن عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في السودان قريباً، هذا إلى جانب دعوته إللا فتح فرص استثمارية لرجال الأعمال والشركات القطرية لفتح مشروعات في السودان.

وفي الرابع عشر من مارس الجاري، قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال رسالة خطية إلى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الأخير لدولة قطر.

ومن جهته أوضح السفير القطري في الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي أنه سلم البرهان الرسالة القادمة من أمير قطر، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين “قطر والسودان” وكيفية دعمها وتطويرها، وفقاً لـ“السوداني”.

وفي سياق متصل اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

وفي وقت سابق من مارس الجاري إلتقى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر حمدوك عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

ومن قام حمدوك بتوجيه الدعوة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لزيارة السودان.

وفي المقابل أعرب ولي العهد السعودي عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

كما عبر عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، موضحاً أنها أتت انعكاساً للتنوع الكبير الذي عرف عن السودان.

فيما أكد اللقاء حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق آمال وطموحات شعبه.

