طرحت الفنانة المصرية روبي، عبر قناتها علي يوتيوب، قبل قليل، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “أنا لو زعلانة​”.

وتم تصوير كليب روبي الجديد، على شاطئ مدينة بورسعيد بعدسة المخرج مصطفى عامر، كما ظهرت روبي في الكليب بشكل درامي تماشياً مع كلمات الأغنية.

يذكر أن أغنية “أنا لو زعلانة” هي من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

كما تم الانتهاء من تصوير الفيديو كليب، منذ مدة فترة قصيرة، حيث أنه تم تداول كثير من الصور والفيديوهات لروبي أثناء تصويرها وسط أهالي مدينة بورسعيد، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

ومن السياق الفني، روى الكينج محمد منير، قصة شقيقه فاروق عندما كان مرشدًا سياحيًا لوزير الدفاع الأمريكي والاعتراض عليه كمرشد لارتدائه الجلباب والعمة.

وقال الكينج، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”: “شقيقي فاروق هو الذي أوصلني إلى العالمية، وكان المرشد السياحي لوزير الدفاع الأمريكي عندما زار أسوان، وهناك من اعترض عليه كمرشد سياحي لارتدائه الجلباب والعمة، وكان رده (عارف الشبشب اللي لبسه ده تمنه كام والخاتم عيار 24) فهو كان أنيقا جدا”.

وأضاف محمد منير: “أخدت بكالوريوس الفنون التطبيقية في 3 سنوات، وكنت عايز أؤجل ميعاد الخدمة العسكرية، وكان دفعتي في الجيش علي الحجار وحسين الإمام”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وتابع: “بعد العمل مع الموسيقار هانى شنودة جه عاطف منتصر خطف الفرقة، وكانت فرقتي، وعمل فرقة المصريين، واختلفت أنا وهاني وانفصلنا، ومحمد نوح ابن مصر، ومحدش يقدر ينسى مدد مدد شدي حيلك يا بلد، وكان بيلف الجامعات، والجامعة الغناء فيها بيلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، وكان معايا أعظم فرقة وعنصر مهم جدا يحيى خليل، وأيضا عزيز ناصر، ويحيى خليل وزّع ألبوم شبابيك وألبوم اتكلمي، وكان بيدرس في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار”.

على صعيد متصل، توجت مجلة (GQ Middle East) الفنان المصري محمد منير بجائزة أسطورة عام 2020 وذلك قبل إطلاقه رسميًا ألبومه الجديد “باب الجمال”.

وأجرت المجلة المختصة بالفنون في الشرق الأوسط حوارًا مطولًا مع منير، تحث فيه عن العديد من جوانب حياته الشخصية وبداية مشوراه الفني.

The post الفنانة روبي تطرح فيديو كليب لأغنيتها الجديدة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ