الفنان تامر حسني يفاجئ إحدي معجباته ويتصدر الترند︎

إلتقي الفنان المصري ​تامر حسني​، بالصدفة بإحدى معجباته التي تمنّت لقائه أثناء تواجده داخل أحد الفنادق، وعبرت عن إعجابها به ورغبتها منذ سنوات في لقاءه.

في التفاصيل، كان الفنان تامر حسني يمر في قاعة الفندق التقته آية مكرم والتقطت معه عدة صور وفيديوهات عبرت من خلالها عن سعادتها بلقائه وإصابتها بالصدمة لحظة لقائه لتتحول إلى تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدرها نشرت آية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “تبان صوره مع فنان..تبان لحظه حلوه لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية..الأهم من كل الاختلافات دي انك تبقي حقيقي وطبيعي، كنت أتمني أشوفه بس طلع عارفني كدكتوره وصاحبه لقب “.

وأضات أية:” اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب واريحيه..كنت بقول اتمني اقابله وقابلته فا اتمني اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله..فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب ..ربنا يحبب فيه خلقه”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

قال النجم المصري تامر حسني إن تجربة حياته التي خاضها حتى الآن كانت مليئة بكثير من الظلم والنجاح، لافتًا إلى أن فترة طفولته كانت قاسية جدًا نظرًا لما تعرض إليه من قهر، حسب قوله.

وطلب النجم من متابعيه عبر الشبكات الاجتماعية أن يكتبوا له عن كل ما يزعجهم في الحياة لكي يقوم بالرد عليهم من خلال تجربته التي خاضها، وفقًا لموقع (في الفن).

وأكد تامر حسني أن الرد على غالبية التعليقات أخذ منه وقتًا طويلًا، موضحًا أنها حوت على الكثير من الطاقة السلبية، وأن الردود التي كتبها نابعة من إنسان وأخ عاش تجربة بها كثير من الظلم والنجاح.

وعلق تامر على التعليقات التي تحدثت عن المحسوبية والواسطة في كل شيء، مشيرًا إلى أنها مرت به عندما كان شاب فقير، مؤكدًا أن التميز والكفاءة تحرج أي مسؤول أو مدير.

وعن تغير الناس والشتائم الجارحة في التعليقات، قال إن الحياة تغيرت بصورة كبيرة حيث أصبح الإنسان السفيه والحثالة من الأشخاص المشهورين وأصحاب المال.

وقال إن سيرة الإنسان الطيبة هي الأهم وهي التي ستبقى حتى بعد وفاته، وأن هنالك جهات مسؤولة تهتم بالأشخاص السيئين في مقابل إهمال الشباب الصاعد.

