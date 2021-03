في يوم ميلادها “عبير صبري المادة الخام للستات”

إحتفلت الممثلة المصرية، عبير صبري، بعيد ميلادها وسط عائلتها والعديد من أصدقائها المقربين، حيث وضعت في بداية الحفل، بوستر يحمل صورتها كتب عليه: “عبير صبري المادة الخام للستات”.

كما نشرت عبير صبري عبر حسابها عدد كبير من الصور للاحتفال الذي أقامته، وعلقت قائلة: “النهارده عيد ميلادي بتمني من ربنا يكرمني بالصحه والسعاده والنجاح ويديم عليه جوزي واهلي ويخليهم ليه ومحبه الناس ..يالا اتمنولي دعوات حلوة زيكم”، بحسب ماذكر في موقع المصري اليوم.

وفي السياق ذاتة، أعربت الفنانة المصرية، عبير صبري، عن “انزعاجها من اقتطاع جزء من كلامها بشأن الحجاب، في حلقتها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي”.

وقالت صبري أن “الحلقة لم تعرض بعد لكن بعض المواقع أخذت جزءا من كلامها عن الحجاب، وذلك من أجل زيادة المشاهدات والتريند”.

كما أكدت الفنانة المصرية أنها تؤمن بالحجاب وأنه فرض حيث قالت في الحلقة: “ندمت أني لبسته قبل ما أكون مستعده مظبوط للخطوة دي وندمت أني قلعته واتمني أرجعله في وقت تاني”.

ورداً علي ماتداولته السوشيال ميديا قالت صبري: “أرجو من رواد السوشيال ميديا أنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصورة ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه لزيادة مشاهداتهم وميهمهمش سمعه وكرامة الفنان اللي هيتعرض ليه الفنان طالما هيعملوا ترند محروق الترند الرخيص”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

شاركت الفنانة المصرية النجمة عبير صبري في مبادرة (تحدي إنجازات الرئيس السيسي)، التي أطلقها اليوم، موقع اليوم السابع للأخبار في مصر، مقدمة رأيها المفصل.

وأكدت الفنانة عبير صبري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي محب لبلاده، تجلى ذلك من خلال إسهاماته وإنجازاته، في مجالات عدة، مؤكدة أنه قدم نهضة كبيرة لا يمكن نكرانها، وذلك بحسب ما نشر في موقع اليوم السابع للأخبار.

وأول الإنجازات التي أشادت بها الفنانة عبير صبري، أن الرئيس المصري السيسي بذل مجهوداً يشهد له، من أجل القضاء على مشكلة العشوائيات، وعمل إلى إقامة مناطق سكنية، ومشاريع عمرانية وطرقية عدة، كما طور التعليم، وأسهم بشكل ملحوظ في العناية بالملفات الصحية، خصوصاً ما يتعلق منها بمعالجة فايروس كورونا.

