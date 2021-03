تمدد فترة التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية بالسودان

مددت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين للعام الدراسي 2020م – 2021م من يوم الخميس 18 مارس إلى 25 مارس 2021م .

وطلبت وزارة التعليم والبحث العلمي، من الطلاب وأولياء أمورهم الرجوع لموقع إدارة للقبول على الإنترنت للاطلاع علی المعلومات الخاصة بدليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2020م – 2021م .

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، الأستاذ علي الشيخ السماني :” بأن التمديد جاء رغبة منهم لاتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم للتشاور والتفاكر حول مستقبل ابنائهم”.



كما أشار السماني إلى ضرورة الرجوع إلى دليل قبول هذا العام والموجود بالموقع الرسمي للإدارة (www.admission.gov.sd).

وأوضح السماني، أن تمديد فترة التقديم لقبول الطلاب الوافدين لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة من الخميس 18 مارس وحتى الخميس 25 مارس 2021م .

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، كانت قد أعلنت أن القبول الخاص للجامعات الحكومية وأبناء العاملين وقبول الطلاب الوافدين كان مقررا له أن ينتهي غد الخميس الموافق 18 مارس 2021، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

990 منحة دراسية في الجامعات السودانية

وفي السياق، طرحت وزارة التربية والتعليم، أكثر من 990 منحة دراسية في الجامعات السودانية ليتنافس عليها كافة المعلمين ببلاد، عبر إدارات التعليم بالولايات لترشيح المعلمين وفق لوائح ومعايير مرفقة مع الإعلان.

ومن جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم، الأستاذة تماضر الطريفي،ان الوزارة أعلنت عن المنح الدراسية التى تلتزم الوزارة بتكملة إجراءات تسجيل المعلم المرشح بالجامعة ودفع رسوم المنحة، بجانب علاوة شهرية مُقرّرة وفقاً للائحة المجلس القومي للتدريب.

كما أوضحت الوكيلة، بأن الوزارة كونت لجنة عليا لفرز طلبات الترشيح للمنح تضم ممثلين من النقابة العامة لعُمّال التعليم وقطاع التعليم بوزارة المالية

وأكدت الطريفي على سعي الوزارة لتأهيل وتدريب المعلمين وتوزيع فرص التأهيل على كافة المعلمين بالسودان، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أفادت مصادر بأن أساتذة الجامعات في السودان، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي.

