لافروف : موقفنا مشترك مع إسرائيل حيال الملف السوري

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، على الموقف المشترك الذي يجمع روسيا وإسرائيل حيال الملف السوري وإيجاد تسوية سياسية للبلاد.

جاءت تصريحات لافروف بعد محادثات مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأربعاء، وقال: “فيما يتعلق بسوريا، لدينا موقف مشترك من تسوية سياسية على أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254″.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “وأكدنا دعمنا الأساسي لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وفيما يتعلق بعلاقة إسرائيل مع الدول العربية، قال لافروف: “أولينا اهتماماً خاصاً بالعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. ونرحب في روسيا بتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، وانطلاقا من افتراض أن هذه العملية بالطبع ينبغي أن تسهم في تسوية شاملة في المنطقة، الأمر الذي يفترض أيضاً حلاً للمشكلة الفلسطينية التي طال أمدها”.

وبشأن القضية الفلسطينية، أضاف لافروف قائلاً: “لقد أكدت من جديد استعداد روسيا لزيادة تسهيل إقامة حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول الإطار القانوني الدولي المعروف، والذي يعني ضمناً إنشاء دولة فلسطينية تتعايش بسلام وأمن مع دول أخرى في المنطقة”، مشدداً على “دعم بلاده للحق المشروع للفلسطينيين، ليقرروا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل خارجي”.

روسيا تكشف عن مقترح أمني قُدم لإسرائيل حول سوريا

وكان لافروف قد صرح خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي، أن روسيا أبلغت إسرائيل أنها ستتكفل بمعالجة التهديدات الأمنية في سوريا.

حيث اقترحت روسيا على إسرائيل بإبلاغها بكافة التهديدات الأمنية المحتملة التي يمكن أن تأتي من سوريا لتتكفل روسيا بعلاجها، وذلك تفاديا لتحويل سوريا الى ساحة صراع إقليمي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو: “إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية”.

وشدد لافروف على أن روسيا لا تريد “أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو لا أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية”.

وأفاد لافروف في نهاية حديثه أنه لم يتلق أي رد من الجانب الإسرائيلي على الاقتراح.

كونريكوس: التنسيق مع روسيا بشأن سوريا أولوية استراتيجية

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في فبراير الماضي، أن التنسيق مع روسيا بشأن سوريا له أهمية استراتيجية بالغة لدى إسرائيل.

وقال كونريكوس في تصريح حول التنسيق مع روسيا: “لدينا آلية للتنسيق التكتيكي وتفادي الصدام مع العسكريين الروس، وهي تعمل جيد جدا، ولدينا خط ساخن يعمل دائما، ونعتبر أن كل ذلك يتسم بالأهمية الاستراتيجية”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار أمن الكوادر العسكريين الروس في سوريا.

