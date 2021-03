صدمة بالوسط الفني السوري بعد مقتل فنانة سورية بشقتها في هولندا

عثرت الشرطة الهولندية على الفنانة السورية رائفة الرز، مقتولة بمنزلها في هولندا دون معرفة ملابسات الحادثة، ما شكل صدمة في الوسط الفني السوري.

وشكل نبأ مقتل الرز، صدمة لدى زملائها من الفنانين السوريين، حيث كتبت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها على “انستغرام”: “يا وجع قلبي.. رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء.. الله معك.. رائفة الرز”.

الفنانة السورية رائفة الرز

فيما قالت الممثلة السورية يارا صبري عبر تويتر: “ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون ،رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن ،العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون”.

وعبرت الفنانة السورية ليلى عوض عن صدمته من الخبر وقالت عبر فيسبوك: “خبر صادم ومؤلم… الفنانة السورية، الممثلة الهادئة والرقيقة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية – رائفة أحمد الرز – وُجدت مقتولة في سكنها في هولندا!! الله يرحمها وينتقم من الجاني. والي بيعرف عن الموضوع أي شيء جديد يخبرني إذا سمحتوا… #رائفة_الرز”.

من جانبه، قال الكاتب السوري عدنان العودة، عبر منشور على موقع فيسبوك: ”اتصل بي الصديق (سامي خويص) ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في هولندا.. وطوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أكن أعلم أن رائفة تقيم في هولندا..“.

وتابع العودة، قائلاً: ”اليوم عرفت ذلك.. في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا.. حدث فاجع فعلا.. يا خسارتك يا رائفة“.

يذكر أن الفنانة السورية رائفة الرز، هي خريجة المعھد العالي للفنون المسرحیة في دمشق، وعرفت بالوسط الفني باسم “رائفة أحمد”، وكانت زمیلة مقاعد الدراسة لعدد من الفنانین، منهم أمل عرفة، والراحل نضال سیجري، وأندریه سكاف، وجهاد عبدو، وغیرھم.

والفنانة هي ممثلة مسرح، وقدمت كثير من الأعمال المسرحية، كما أن لديها مشاركات في مسلسلات عدة بالتلفزيون، منها: “أشياء تشبه الحب”، “أهل الراية”، “دنيا 2015″، “مطلوب رجال”، “غزلان في غابة الذئاب”، وغيرها.

وبعد اندلاع الحرب السورية واشتداد وتيرتها، ذهبت الفنانة السورية رائفة الرز إلى هولندا وقدمت لجوء هناك، ليُفجع محبيها وذويها اليوم بنبأ مقتلها في البلد الذي التجأت إليه.

The post صدمة بالوسط الفني السوري بعد مقتل فنانة سورية بشقتها في هولندا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ