رد المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن على دعوة السعودية

لاقت الدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأربعاء, حيث قال المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي: “يثمّن المجلس الانتفالي الجنوبي الحرص المشترك تجاه تثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، وضمان حياة كريمة للمواطنين كأولوية قصوى”.

كما أضاف قائبل “ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية إكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك بدء مشاورات تشكيل الوفد التفاوضي المشترك المنصوص عليه في اتفاق الرياض والذي سيعنى بتفاهمات وقف إطلاق النار والملف الإنساني ومشاورات العملية السياسية، بما يضمن حقوق الشعب الجنوبي وتطلعاته الوطنية المشروعة”.

وكانت السعودية دعت طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض، لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، معتبرة أن تنفيذ اتفاق الرياض هو الضمانة لتوحيد صفوف الشعب اليمني.

وأكدت الخارجية السعودية أن تنفيذ اتفاق الرياض يحقن دماء اليمنيين ويرأب الصدع بينهم، كما ويضمن استعادة الشعب اليمني لدولته وأمنه واستقراره.

