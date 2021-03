الأردن .. إيقاف مدير صحة البلقاء على خلفية حادثة مشفى السلط

أكد حسن العبداللات، نائب عام عمان، أنه تم إيقاف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين على هامش حادثة نقص الأوكسجين في مشفى السلط في الأردن.

وبحسب المصادر فقد صرح العبداللات أن: “مدعي عام السلط، قرر توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات بالاشتراك”.

وقال موضحاً: “التحقيقات ما زالت تسير بوتيرة عالية ودقيقة حتى الانتهاء من تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 9 أردنيين، منهم 7 بسبب نفاد الأكسجين”.

وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاء التحقيقات بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك مقلا عما ورد في وكالة روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، تعهد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، بمحاسبة كل مَن قصَّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق ما سيصدر من نتائج في التحقيقات الجارية بحادثة مستشفى بمدينة السلط.

وقال الملك الأردني خلال اجتماعه مع مجلس السياسات الوطني: “رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط” وأكد على “أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال”.

يأتي تعهد الملك الأردني بمحاسبة المقصرين على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى الكورونا في مستشفى السلط ما أدى إلى حدوث 7 حالات وفاة، بحسب ما ورد في وكالة سكاي نيوز عربية.

وشدد الملك الأردني على أهمية أن “يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين”.

وأوضح الملك عبد الله الثاني، أن “المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص”.

وندد الملك بالحديث الذي يروجه البعض في الأردن “بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا”، مؤكدا أن “ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين”.

ودعا الملك الأردني الجميع للعمل بروح الفريق لاجتياز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء جائحة كورونا معرباً عن أمله بقدرة الأردنيين والأردنيات على تجاوز الظروف الاستثنائية في البلاد.

