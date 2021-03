شويغو: الأميركيون تخلوا عن المطالب غير القابلة للتحقيق وقبلوا بحوار طبيعي وبناء

أقر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء عن كيفية تعامل قوات بلاده مع الجيش الأميركي على الأراضي السورية، وقدم معلومات لم يفصح عنها الجانبان من قبل.

حيث كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو وواشنطن تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا سواء على المستويين العملياتي أو التكتيكي.

وقد نقلت الصحافة الروسية عن الوزير سيرغي شويغو قوله “لن أخفي عليكم أنه توجد لدينا اليوم في سوريا، على المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأميركيين. قد يكون ذلك سرا، وأنا أكشفه”.

وأضاف شويغو قائلا “تجري الاتصالات عدة مرات يوميا، في إدارة المجال الجوي، وتنفيذ التدابير في الجو لمكافحة الإرهاب“.

كما أشار أيضا إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة، مع وصول الرئيس جو بايدن، تبعث على الأمل.

وقال “من الواضح الآن أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات، غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعي وبناء”.

زيادة على ذلك أعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله أن يتم في المستقبل اتخاذ الخطوات التي تهم ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، بل و أيضا الدول الأخرى.

وفي ذات السياق، شدد الوزير الروسي على وجود ضرورة ملحة للتفاوض بين الجانبين بمجالات أخرى، من قبيل المعاهدة حول الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة المدى والتي قال إنها كانت مقبولة تماما. لكنه اتهم الولايات المتحدة بـ “اختلاق حجج” محددة للانسحاب من هذه الاتفاقية.

