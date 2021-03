المطرب عمر كمال يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى

كشف المخرج ماندو العدل، عن صورة من كواليس مسلسل “بين السما والأرض”، عبر حسابه على فيس بوك، وظهر في الصورة مع المطرب عمر كمال.

وكتب ماندوعلى الصورة، قائلا:” عمركمال ممثل لأول مرة فى “بين السما والارض” رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله يا كريم يا رب”، حسبما ذكر موقع (اليوم السابع).

وتدور أحداث مسلسل “بين السما والأرض” خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائي وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميدية والانسانية وغيرها.

مسلسل بين السماء والأرض، بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان وآخرون، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مسلسل “بين السما والأرض” في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ويعود هاني سلامة في “بين السما والأرض” إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضي.

على صعيد آخر، قام فنان المهرجانات عمر كمال بمشاركة عدد من أغنياته مع أطفال صادفهم بالشارع وطلبوا منه التقاط صورة معه.

حيث يحرص الكثير من المشاهير مشاركة يومياتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من صور ومقاطع فيديو طريفة، وهو ما قام به الفنان عمر كمال مؤخرًا.

ونشر كمال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ظهر فيه مع مجموعة من الأطفال، مؤكدًا بأنهم أوقفوه لكي يلتقطوا صورة معه.

وسأل المطرب عمر كمال الأطفال عما إذا كانت لديهم معرفة بأغاني المهرجانات التي يقدمها، وبالفعل قاموا بالغناء معه مثبتين له مدى تعلقهم بأغانيه.

وقبل أن يغادرهم استأذنهم إن لم يكن لديهم مانع في نشر الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

https://youtube.com/watch?v=wigy7fzuHJY%3Fwmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26feature%3Doembed

وبات فيديو إعلان أغنية حمو بيكا وعمر كمال الجديدة بعنوان (إنتي معلمة) من أكثر الفيديوهات رواجاً في مصر بعد نشر عمر كمال للفيديو كدعاية للأغنية الجديدة.

فيديو إعلان أغنية عمر كمال وحمو بيكا يظهر فيه كلاً من الفنانين وهما يستمعان لأغنيتهما، بحسب سبوتنيك.

وتظهر خلال الفيديو الراقصة البرازيلية لورديانا تؤدي رقصة بجانب الفنانين كما لم يتم إعلان موعد إطلاق الأغنية.

