التحالف العربي في اليمن يُفشل هجوما وشيكا على السعودية ويقتل منفذيه

أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، هجوما وشيكا كان يستهدف المملكة من محافظة عمران اليمنية وقتلوا منفذي الهجوم.

وأصدر التحالف العربي بيانا حول الهجوم جاء فيه: تم “إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران”، حسب قوله.

وأضاف التحالف: “تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها”.

وتابع : “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية”.

وأكد التحالف السعودي في اليمن أن ” العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، حسب قوله.

وقبل يومين، أكد يحي سريع، المتحدث باسم حركة “أنصار الله” (الحوثية) في اليمن، عن استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة.

حيث نشر سريع على “تويتر” قائلاً: “تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة”.

وتابع المتحدث بإسم الحوثيين أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا”.

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إعتراضه وتدنيره لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي الشأن اليمني، وصف محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة “أنصار الله”، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة حول اليمن بأنها إيجابة، مؤكدا بانها بحاجة إلى” أفعال تثبت مصداقيتها”.

حيث غرد محمد الحوثي عبر “تويتر” صباح اليوم الاثنين: “ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ما ننتظره ما ينسجم مع التصريح الآن”.

وكان قد ايلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد وزير الخارجية بأن:” الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

The post التحالف العربي في اليمن يُفشل هجوما وشيكا على السعودية ويقتل منفذيه appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ