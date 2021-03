السودان .. تعديل في قيمة الدولار الجمركي

أعلنت هيئة الجمارك السودانية يوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).

واستثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون، فيما كان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.

وكان التعديل، الذي طلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، متوقعا في أواخر العام الماضي لكنه تأجل بعدما فاقم شح في السلع الأساسية وتسارع وتيرة التضخم.

وقالت هيئة الجمارك إن الدولار الجمركي قد يلغى بالكامل تدريجيا لأن الجنيه يشهد الآن “استقرارا واضحا مقابل العملات الأجنبية” ومن المتوقع أن يرتفع.

وأضافت: “هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة”.

في الأثناء سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي تذبذباً طفيفاً في تعاملات اليوم الأربعاء.

حيث بختلف سعره من تاجر لآخر بفارق بسيط ، بحسب حديث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ”.

حيث أوضح أن سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في السوق السوداء تفاوت ما بين 378 ـ 380 جنيهاً.

مشيراً لحالة الركود التي يعاني منها السوق الموازي نسبة لإعتماد السودانيين في الداخل والخارج على البنوك في تحويل أموالهم، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

أما البنك المركزي فقد أوضحت شاشاته أن سعر الدولار بلغ 378.28 جنيهاً للشراء، و380.17 لليبع.

وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوضح من خلاله بأن السودانيحقق تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات.

كما أوضح بيان صندوق النقد الدولي بأن ما يفعله القادة في السودان، يُعد من أقوى الشروط لإعفاء الديون مستقبلاً.

