كلوب يحبط جماهير ليفربول بخصوص التأهل لدوري أبطال أوروبا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لن يستطيع الصعود لدوري أبطال أوروبا من خلال بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة “بيلد”، وأكد خلالها أن الفريق يمر بالكثير من اللحظات السيئة ويقع في الأخطاء بشكل كوميدي وهزلي، في تشبيه منه لفريقه بالمهرجين الذين يتعمدون إيذاء أنفسهم لإضحاك الآخرين، حسبما ذكر (جول العربي).

وقال كلوب: “الخصم في معظم الأوقات لا يحتاج للكثير من الفرص للتسجيل في شباكنا، وذلك لأننا نقع في الأخطاء الكبيرة كثيرًا، أخطاء جنونية يصح أن نوصفها بالكوميدية والتي تجعلنا نبدو مثل المهرجين”.

وأضاف: “على الجانب الآخر نحن نصنع الكثير من الفرص، وأهدافنا المتوقعة نحتل بها المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، لكن في الواقع نحن لم نقترب حتى من الرقم الخاص بنا هذا الموسم”.

وأردف يورجن كلوب: “أحب أن أبقى متفائلًا، لكنني أرى أنه من المستحيل الوصول لدوري أبطال أوروبا عن طريق ترتيبنا في الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري”.

وأكمل: “في توتنهام هناك جاريث بيل يتألق، وهناك أيضًا مانشستر يونايتد بالإضافة لتشيلسي الذي يتحسن كثيرًا، ومانشستر سيتي في المقدمة بفارق كبير، المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وأقرب مقعد دوري أبطال يحتله تشيلسي بفارق ثلاثة نقاط فقط.

في السياق، يزداد مستقبل الألماني يورجن كلوب في الإدارة الفنية لفريق ليفربول تعقيدًا، وهذه المرة بتقارير خرجت تؤكد أنه سيغادر ملعب أنفيلد الصيف المقبل ليخلف يواخيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا.

ليفربول عانى هذا الموسم من تراجع حاد في النتائج جعله يفقد درع الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يورجن كلوب خرج للصحافة وأكد أنه لن يستقيل أو يُقال “ولا داعي للقلق بشأنه”.

ونقل موقع (جول العربي) عن صحفة “ميرور” من مصادر لها داخل ليفربول زعمت أن كلوب لن يستطيع مقاومة إغراء فكرة تولي تدريب منتخب ألمانيا بعد اليورو المقبل رغم استمتاعه بتجربته في أنفيلد.

هذا الأمر جعل إدارة الريدز تبدأ في البحث عن خليفة للمدرب الألماني، وبحسب ميرور فإن جون هنري، مالك النادي، يتابع عن كثب عمل الأسطورة ستيفن جيرارد مع رينجرز الاسكتلندي.

