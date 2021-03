سلطنة عُمان تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانياباستثناء “الشحن

قررت سلطنة عُمان اليوم ، الأربعاء،وفي بيان صادر لها تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن.

كما قررت سلطنة عُمان حظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يومًا الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعارٍ آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون.

وقررت ذلك اللجنة العُليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19″، في اجتماعها الذي عقد الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وترأس اجتماع اللجنة، حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية.

كما قررت اللجنة، تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءًا من يوم الأحد المقبل، حتى الخميس الموافق 1 أبريل/ نيسان المقبل.

وأهابت اللجنة العُليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

كما قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا حتى صباح السبت 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين.

كما تستثني من قرار الإغلاق، خدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي، والمقاهي المتنقلة، والباعة المتجوّلون المرخّص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.

بعد البيان الذي أصدرته دولة الكويت حول الأزمة الخليجية، وجهت دولة سلطنة عمان رسالة رحبت بها بالبيان الصادر عن الكويت.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية، فقد نشرت سلطنة عمان بياناً عبر تويتر قالت فيه :”إن السلطنة ترحب بالبيان الصادر من دولة الكويت الشقيقة حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة”.

وقد أضافت في البيان في الحديث عن المصالحة الخليجية : “سبق وقاد تلك الجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، ويقودها حاليا أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصابر الصباح”.

وأكملت أيضاً أن : “كل تلك الجهود تعكس حرص كافة الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول، وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة”.

وفي السياق، أعلن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، اليوم الجمعة أنه تم حل الأزمة الخليجية بشكل نهائي وبأن الخلاف طويت صفحاته، بحسب سبوتنيك.

وقال جار الله في تصريح له لشبكة إخبارية: “إن الخلاف الخليجي طوي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية كويتية أمريكية”.

وأردف الجار الله بأن: ” خطوات ما بعد اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي ستكون مدروسة ومحسوبة بشكل جيد”، مُثنياً على الجهود الأمريكية في حل الأزمة الخليجية ممثلة بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث قال الجار الله: ” جهود مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ساهمت في حل الخلاف، وأن اتفاق الحل ستتبعه خطوات لبناء الثقة”.

