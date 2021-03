وائل رمضان يفاجئ سلاف فواخرجي بقبلة في البث المباشر

شارك النجم السوري وائل رمضان مشهد فيديو على صفحته الشخصية اليوم في “فيسبوك” حاز على إعجاب وتفاعل كبير لدى متابعيه ومحبيه.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه رمضان لحظات جميلة وقديمة خلال لقاء أجرته زوجته النجمة سلاف فواخرجي، على إحدى القنوات العربية، حيث فاجأ رمضان زوجته وظهر في الاستديو وهو يغني.

فتنفعل الفنانة فواخرجي عند سماعها صوت زوجها وائل رمضان خلال البث المباشر، حيث تسأل مستغربة “هو فين؟”.

ويظهر رمضان من خلف ويتقدم باتجاه زوجته ليعانقها ويقبلها مع تصفيق حار من المشاهدين وجمهور البرنامج في الاستيديو.

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو الذي نشره في صفحته: “ومش ح تقدر تغمض عينيك …أبدا… هيك كنّا قبل ما تسرقوا الفرح من روحنا وعمرنا بالسياسة… كنا بني آدميّن حلوين”.

وقالت فواخرجي بعد جلوس رمضان إلى جانبها: “أنا أعلم أنه يراقب الحلقة في غرفة الكونترول، ويشرف على عملي ويقدم لي رأيه، لأن رأيه يهمني، لكن لم أعلم أنه سيغني هنا ويجلس إلى جانبي”.

ويظهر في الفيديو أنه عرض ضمن برنامج على قناة “روتانا سينما”، منذ فترة طويلة، لكن رمضان رغب بمشاركة هذه اللحظة الجميلة مع الجمهور، ويقوم بمقارنة الواقع الجميل الذي عاشه السوريون قبل الحرب مع الواقع الحالي القاسي.

يذكر أن وائل رمضان وسلاف فواخرجي من نجوم الفن والتمثيل في سوريا والعالم العربي، وهما متزوجان منذ مدة طويلة، ولهما الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والشهيرة على مستوى العالم العربي.

استضاف البرنامج الإذاعي السوري “حكم العدالة” الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها الفنان وائل رمضان في أحد حلقاته.

وبحسب خبر لموقع سيدتي، فقد ظهرت الفنانة سلاف فواخرجي في كواليس البرنامج الإذاعي الشهير جداً في سوريا.

ويظهر برفقة الفنانة فواخرجي في الصورة كل من زوجها الفنان وائل رمضان والفنان محمد قنوع.

برنامج حكم العدالة هو برنامج إذاعي قديم وما يزال يعرض على الإذاعة الحكومية السورية.

البرنامج من تأليف المحامي هائل اليوسفي ومن إخراج محمد عنقا، وقد شارك فيه الكثير من الفنانين السوريين على مدار أعوام من عرضه.

يذكر أن الفنان السوري دريد لحام قد شارك منذ فترة قصيرة في أحد حلقات برنامج حكم العدالة.

وتدور حلقات البرنامج عن دراما بوليسية مع صفة واقعية وتدخل فيها عناصر التشويق والإثارة لحل قضية أو جريمة في كل حلقة.

البرنامج يعرض منذ ثلاثة عقود على إذاعة دمشق وقد أحرز العديد من الجوائز العربية، ويتابعه الكثير من السوريين كل أسبوع

البرنامج الإذاعي تحول منذ سنوات إلى عمل تلفزيوني أنتجه الفنان سامر المصري بثلاثين حلقة، كان هو فيها المحقق.

The post وائل رمضان يفاجئ سلاف فواخرجي بقبلة في البث المباشر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ