سوريا.. انفجار مدوي لعبوة ناسفة في ريف حلب الشرقي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بسماع دوى انفجار في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الميليشيات الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، نتيجة تفجير فرقة الهندسة لعبوة ناسفة زرعت في مدخل السوق المسقوف في مدينة الباب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التشديد الأمني على مداخل ومخارج المدن والبلدات الخاضعة لنفوذ الميليشيات الموالية لتركيا، حسبما أفاد موقع (صدى البلد).

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية، أثناء محاولة عناصر الفصائل الموالية لتركيا تفكيكها، حيث كانت مركونة بالقرب من مدرسة الكوماندوس في مدينة عفرين طريق جنديرس الرئيسي في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة المدنية إضافة إلى وقوع إصابات طفيفة، وأضرار مادية في موقع التفجير.

بحسب مصادر المرصد السوري من داخل مدينة عفرين أفادت، بأن المخابرات التركية أمرت جميع الحواجز التابعة للفصائل الموالية لها، وحواجز القوى الأمنية والشرطة، بإغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين، من الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، ابتداءً من تاريخ 15 مارس وحتى يوم 21 مارس الحالي.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، جرى تعميم القرار على كافة الحواجز المحيطة بمدينة عفرين، بالإضافة إلى قرار بمنع دخول أي ناشط إعلامي من خارج المنطقة إلى عفرين خلال هذه الفترة، دون معرفة أسباب القرار.

وفي الشان السوري، تعرضت حافلة، الثلاثاء، كان يستقلها جنوداً من الجيش السوري، لـ”هجوم إرهابي” في ريف درعا جنوب سوريا، ما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى بين العناصر.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) بعد ظهر الثلاثاء، “استشهد عدد من عناصر الجيش العربي السوري وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي”.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن “الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب”.

