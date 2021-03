سمية الخشاب تتحدث عن “الملحمة الدرامية “المقبلة مع محمد رمضان

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تفاصيل دورها في مسلسل “موسى” رفقة الفنان محمد رمضان، فضلاً عن أعمالها السينمائية القادمة، كما كشفت عن اعتزامها تقديم أغانٍ خليجية جديدة.

الفنانة المصرية قالت إنها “عائدة بقوة” تشارك محمد رمضان البطولة في مسلسل “موسى” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

واستهلت سمية الخشاب حديثها عن دورها في “موسى” بالإشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعها ورمضان، الذي وصفته بـ “المحارب”، قائلة: “أنا والفنان محمد رمضان يجمعنا تفاهماً بطريقة غير عادية.. هو نجم رائع”، مشيرة إلى أن “المسلسل يتميز بالهدوء، وأجواء الحب والأخوة بين كل طاقم العمل.. سعيدة بخوض هذه التجربة”.

ووعدت الفنانة سمية جمهورها بما وصفته بـ “الملحمة الدرامية” خلال شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل “موسى”، لا سيما أنه من تأليف نصر عبد الرحمن الذي وصفته بأنه “أصل الكتابة الإبداعية الذي تفوق على نفسه”، مستذكرة مشاركتها في فيلم من تأليفه وهو فيلم “حين ميسرة” الذي “يظل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.. ونقطة تحول في حياتي كفنانة”. وتابعت: محمد سلامة أيضاً مخرج متمكن وهادئ، يقدم العمل بطريقة مميزة.

كما كشفت الفنانة المصرية عن استعدادها للمشاركة في تجربة سينمائية جديدة بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل موسى. وأشارت إلى أنها ستكون في حالة نشاط فني في الفترة المقبلة.

وفيما يخص الانتقادات والصعوبات التي عادة ما تواجه الفنان محمد رمضان وتأثيرها على المسلسل، واصلت الخشاب حديثها قائلة: “رمضان محارب، هو نجم مجتهد يطور من ذاته باستمرار.. لا أعتقد بأنه سيتأثر بالصعوبات.. من الطبيعي أن يواجه عقبات؛ لأنه “فنان شاطر”.. أتمنى له التوفيق، وسعيدة بتعاوني معه”.

