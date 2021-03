القوات الأمريكية ترسل تعزيزات لوجستية الى حقل كونيكو النفطي في سوريا

قامت القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، اليوم الأربعاء، بإرسال مواد ومعدات لوجستية وأسلحة الى حقل كونيكو النفطي شمال شرق دير الزور.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء “سانا” أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات ومحملة بالأسـلحة والمعدات اللوجستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أكدت بعض المصادر المطلعة في مدنية الحسكة ان قوات قسد قامت بنقل مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى قاعدة الشدادي الأميركية .

حيث أشارت المصادر إلى أن القوات الأميركية و بالتعاون مع حليفها في المنطقة ” قسد ” قامت باستقدام 30 عنصر من تنظيم داعش كانوا يقبعون في سجون ” قسد “،و فقاً لقناة العالم .

و أوضحت المعلومات بأن الإدارة الأميركية تقوم بنقلهم إلى قاعدة الشدادي الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، و من المرجح أن تستخدمهم في عمليات إرهابية.

هذا و قامت حوامات الاحتلال الأمريكي ، بنقل قذائف مدفعية وصواريخ تحمل على الكتف إلى قاعدتها العسكرية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر زيادة تسليح قواعدها العسكرية، والتي تعتبر الشدادي أهمها في المنطقة.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن : “حوامتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي هبطتا في قاعدة الشدادي وعلى متنهما قذائف مدفعية وصواريخ تحمل وتطلق من على الكتف”.

وقامت قوات الاحتلال يوم أمس بإدخال 40 شاحنة وناقلة تحمل عشرات المدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدتها في الرميلان بريف الحسكة الشرقي، وذلك حسب ما ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي السياق، أعلنت بعض المصادر المطلعة في الداخل السوري أن الاحتلال الأميركي أمر بإيقاف العمل في قاعدة عين ديوار في مدينة الحسكة السورية شمال شرق البلاد .

حيث نقلت قناة العالم عن المصدر أن الآليات العسكرية و الهندسية قامت بإيقاف أعمالها ، و تم نقلها إلى أحد الكراجات التابعة للقوات الأميركية في مدينة المالكية .

هذا و بينت أنه منذ أسبوع فقط تم البدء بأعمال البناء في قاعدة عين ديوار ، في خطوة غريبة لم يتم توضح أسبابها حتى الآن .

و في خطوة مماثلة قام قوات الاحتلال التركي هي الأخرى بإخلاء عدة نقاط مراقبة في المناطق المقابلة للقاعدة الأميركية ( عين ديوار ) ، دون أسباب واضحة .

و يشار إلى أن قوات الاحتلال الأميركي تقوم بالتوسع في المناطق الشرقية و الشمالية في الأراضي السورية التي تتواجد فيها .

إذ باشرت في نهاية الشهر الماضي بإنشاء قاعدة لها قرب “تل علو” في منطقة “اليعربية” بريف الحسكة الشرقي، كما أنشأت مطارا عسكريا تابعا لقاعدتها في منطقة “حقل العمر” النفطي في ريف دير الزور الشرقي.

