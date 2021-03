معهد ستوكهولم: المغرب والجزائر أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الإفريقية

أظهر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن واردات الدول الإفريقية من الأسلحة الرئيسية انخفضت بنسبة 13 في المائة خلال الفترة بين 2011-2015 و2016-2020.

وأشار معهد ستوكهولم، في معطيات تحديثية جديدة، إلى أن الجزائر هي أكبر مستورد للأسلحة على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9 في المائة ثم أنغولا بنسبة 0.5 في المائة.

حيث تظهر هذه المعطيات أن النظام العسكري في الجزائر يضع موارد الدولة، وخاصة النفط، رهن إشارة شراء الأسلحة التي يوجه جزء منها إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك على الرغم من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.

وكانت حكومة الجزائر، إبان أوج الحراك الشعبي المطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة، خصصت حصة الأسد ضمن قانون المالية لسنة 2020 لاقتناء العتاد العسكري وإبرام صفقات عسكرية جديدة، ولم تبرمج أي مشاريع تنموية جديدة، وهو ما أثار حينها غضبا شعبيا واسعا.

إضافة الى ان التقرير الدولي لمعهد ستوكهولم أورد أن واردات الأسلحة “للخصمين الإقليميين المغرب والجزائر شكلت مجتمعة 70 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية في 2016-2020″، مبرزا أن واردات الجزائر من الأسلحة كانت أعلى بنسبة 64 في المائة خلال ذاتها عما كانت عليه في 2011-2015، وهو ما يجعل الجار الشرقي، بحسب التقرير ذاته، سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

سباق التسلح

وأضافت الوثيقة أن روسيا استمرت كأكبر مورد للأسلحة إلى الجزائر في 2016-2020. وشملت هذه الأسلحة الروسية 16 طائرة مقاتلة و42 مروحية مقاتلة وغواصتين. وخلال الفترة ذاتها، تسلمت الجزائر فرقاطتين من ألمانيا وفرقاطتين من الصين.

كما أوضح التقرير الدولي أن واردات المغرب من الأسلحة انخفضت بنسبة 60 في المائة بين 2011-2015 و2016-2020. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزود للمملكة بالأسلحة بنسبة بلغت 90 في المائة خلال الفترة 2016-2020؛ وهو ما يعني أن الجهود المغربية خلال السنوات الماضية ركزت أساسا على إطلاق مشاريع تنموية وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين المغاربة.

وذكر المعهد أن العديد من شحنات الأسلحة الكبيرة ينتظر أن يستلمها المغرب في إطار استكمال مسطرة البيع، بما في ذلك 24 طائرة مقاتلة و24 هليكوبتر مقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية. ورجح التقرير أن تزداد واردات المغرب من الأسلحة بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة.ـ

The post معهد ستوكهولم: المغرب والجزائر أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الإفريقية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ