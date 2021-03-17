السودان.. القبض على امرأة أخفت ذهب بمكان حساس بجسدها

كشفت التحريات للمحكمة تفاصيل القبض على سيدة تعمل في تجارة الملابس بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي وبحوزتها سبيكة ذهب مخبأة في منطقة حساسة بجسدها في طريق المغادرة لدولة الهند.

وتواجه المتهمة تهما متعلقة بمخالفة نص المادتين 198/199 من قانون الجمارك المتعلقة بالتهريب ومخالفتها لنص المادة 8 من لائحة التعامل بالنقد الأجنب، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.

وقال المتحري مساعد شرطة في هيئة الجمارك مرتضي موسي، لقاضي محكمة الإرهاب، بأن الشاكي أبلغ بأنه القى القبض على المتهمة بغرفة السلامة في صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي وبحيازتها سبيكة ذهب تزن 226 جراما مخبأة في منطقة حساسة بجسدها في طريق تهريبها إلى دولة الهند عبر الخطوط الجوية الإثيوبية.

في سياق متصل، نشرت صحيفة (الانتباهة) السودانية تقريرًا مطولًا يوضح الأساليب المتهددة التي يستخدمها مهربو الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي، مشددًة على وجود شبكات منظمة لها علاقة بمخارج الدولة وتتقاضى أمولًا طائلة للإسهام في نجاح عمليات التهريب إلى الخارج.

وقال التقرير إن جملة الذهب المهرب خلال الشهرين الأوائل من بداية العام حوالي (25) كيلوجراماً من الذهب، مؤكدًا بأن هذا الرقم أعلى بكثير من جملة الذهب المضبوط لعام 2020م كاملاً.

وأوردت الصحيفة عن بروز عمليات تهريب اعتيادية، تتم من قبل أشخاص وسيدات وليس شبكات منظمة، وهؤلاء الأشخاص يحققون هامش ربح يفوق الألف دولار في حال تم تهريب (300) جرام فقط من الذهب.

أبان التقرير: “هنالك نوع من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم أكثر تنظيماً يتم من قبل تجار عملات كبار، وهنا يتم الاتفاق مع عمال المناولة الارضية، حيث يمنح الذهب للعامل ويتم التعليم على حقيبة محددة سواء كانت بلون محدد متفق بينهما أو بكتابة الاسم بصورة واضحة عليها”.

وأضاف: “يكون لدى عامل المناولة شفرة فتح الحقيبة أو نسخة من مفتاح الطبلة الخاص بها، ويذهب المهرب تاركاً الذهب بمعية العامل الذي يقوم بفتح الحقيبة وإدخال الذهب فيها، ولكن تلك العملية تتم عقب مرور العملية بكافة اجراءات التفتيش وعقب اخضاعها لكافة المراحل الرقابية ومرورها من آخر جهاز فحص”.

ومضى: “أثناء عملية نقل الحقيبة إلى داخل حوض الطائرة تتم عملية وضع الذهب من قبل العامل، ومن ثم قفل الحقيبة بإحكام، وبالتالي تنقل الحقيبة إلى الطائرة، وبذلك تكون عملية التهريب قد نجحت”.

نشرت صحيفة (الانتباهة) السودانية اليوم الإثنين تقريرًا مطولًا يوضح الأساليب المتهددة التي يستخدمها مهربو الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي، مشددًة على وجود شبكات منظمة لها علاقة بمخارج الدولة وتتقاضى أمولًا طائلة للإسهام في نجاح عمليات التهريب إلى الخارج.

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