تولاي هارون تهدد بفضح هوية مسرّب صور دانا جبر قريباً

كشفت الممثلة السورية تولاي هارون عن تعرضها لمضايقات من شخص يلقب نفسه باسم الدكتور “مازن السعيد” وقالت أنه الشخص الذي سبق وسرّب صوراً للممثلة “دانا جبر

وقالت الفنانة تولاي هارون خلال استضافتها في لقاء أجرته معها منصة “وياك”: أنها لم تكترث له من قبل وفاة شقيقتها الفنانة “دينا هارون” التي تعرضت صفحتها للسرقة على يديه يوم وفاتها، مشيرة إلى أن هذا الشخص ليس طبيباً كما أنه يستخدم اسماً مستعاراً، وأضافت أنها قامت بالادعاء عليه لدى فرع جرائم المعلوماتية الذي استطاع إعادة حساب شقيقتها الراحلة بعد يومين من وفاتها.

كذلك توعدت الفنانة “تولاي هارون” الجاني بتقديم الأدلة في الوقت القريب لفضحه أمام العالم أجمع، رافضة أن تذكر اسمه الحقيقي ريثما تنتهي من الإجراءات التي تتخذها ضده، مؤكدةً أنه لايتجرأ على محاسبتها.

في رد على الاتهامات التي وجهت إلى “تولاي هاورن” حول تغيير موقفها من نقيب الفنانين السوريين “زهير رمضان”، نزولاً عند تغير المصالح الشخصية، بحسب الاتهامات، أوضحت “هارون”: «بالبداية الجميع يعرف ما حدث قبل الانتخابات ومشكلتنا مع النقيب أن هناك أشياء كانت تحدث في النقابة ونحن كفنانين نطالب “رمضان” بتغييرها، وأنا مازلت مصرة حتى الآن بحدوث تلك التغييرات»

وأضافت “هارون” أنه كان حول “زهير رمضان” أشخاص يوصلون له الصورة خطأ وباعترافه الشخصي، مفضلةً عدم ذكر أسماء أولئك الأشخاص، ولكن عند الجلوس معاً والحديث تبين لها أنه كانت تصل معلومات خاطئة ومؤذية للفنان “رمضان” عن الفنانين ومنهم “هارون”، منوهةً بأن المطالب التي كانت تطرحها برفقة فنانين آخرين من خلال المؤتمر واللقاءات الصحفية بدأ تنفيذها بعد استلام “رمضان” الدورة الثانية في النقابة.

وأكدت “تولاي هارون” أنها لاتحارب الفنان “زهير رمضان” وإنما ترغب بأن تقف النقابة على الأرض بشكل صحيح، كأن تساهم بحل مشاكل الفنانين بحسب المستطاع، وتأمين العمل لمن هو محتاج لذلك وإضافة أفكار جديدة وحديثة للعمل في النقابة.

وعن تطورات قضية الصور المسربة للفنانة دانا جبر فقد تقدمت قبل فترة قريبة بدعوى إلى القضاء المعني بالحادثة ضد مجهول قام باختراق هاتفها.

وتم تحويل الدعوى المقدمة من جبر إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في سوريا، حيث كشفت مصادر عن وجود خيوط أدلة باتت بيد الجهاز الأمني عن المتورطين في القضية.

وتحدثت المصادر عن أن القضية عبارة عن مؤامرة ليس دانا جبر وحدها الضحية فيها وإنما كثير من الفنانات السوريات ومنهم الفنانة هيا مرعشلي، بحسب دراما تريند.

كما أشارت المصادر إلى أن بعض المواقع قامت بطلب رسوم ووضعت شروط لعرض الصور بعد أن قامت بفبركة أوهام لشد المتابعين بأن الصور فاضحة ومثيرة وتستحق الدفع مقابل عرضها.

وبدأت القصة مع حساب إنستغرام تحت اسم “فضيحة دانا جبر“، والذي بدأ بنشر صور تعود للممثلة، وذلك بعد سرقة هاتفها المحمول ونشر الصور من خلاله. وتم إغلاق حساب الإنستغرام بعد الإبلاغ عنه.

حيث ردت الممثلة السورية دانا جبر على الحملة العنيفة التي طالتها بنشر صور جريئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تهدف لابتزازها وتشويه سمعتها.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور جريئة وخاصة للممثلة دانا جبر، الصور معظمها كانت بملابس السباحة وصور لها مستلقية في غرفة النوم وأخرى في الحمام.

وأوضحت أن الصور المنشورة بعضها صور خاصة وغير صالحة للنشر وبعضها الآخر مُركب عبر الفوتوشوب.

ردود الأفعال كانت متفاوتة منها ساخرة ومنها شاركت في نشر الصور بسرعة ومنها من ساندت الممثلة دانا جبر وطالبت بالستر لا الفضيحة.

كما أطلق مغردون حملة تضامن واسعة مع الممثلة السورية دانا جبر وذلك بعد تعرضها لـ “حملة ابتزاز وتشوه سمعة” عبر نشر صور خاصة لها عبر الإنترنت.

