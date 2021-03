الكشف عن نوايا ميسي بعد حضوره تنصيب لابورتا

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، على دعم خوان لابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة، إقامة حفل تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب “كامب نو”.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي وصل إلى الحفل، وحضر تنصيب لابورتا.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية، أكدت أن ميسي كان يتمنى نجاح لابورتا في الانتخابات، وأن البرغوث مستعد الآن لتمديد عقده مع النادي الكتالوني، حسبما ذكر موقع (كووورة العربي).

ونجح لابورتا في الحصول على الضمان المالي اللازم لاعتماده رسميًا لبرشلونة، وينتظر تصديق رابطة الدوري الإسباني على القرار.

وكان أمام لابورتا، الذي فاز في انتخابات 7 مارس الجاري، 10 أيام لتقديم ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي، من أجل اعتماد فوزه بالرئاسة.

على صعيد متصل، أكد تقرير صحفي إسباني بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون له دور كبير جدًا في تعاقد برشلونة مع النرويجي إيرلينج هالاند هداف فريق بروسيا دورتموند الألماني.

ويعد هالاند أكثر مهاجم يرغب نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته، ولكن إمكانياته المالية لا تسمح بالصفقة، بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

كما يعتبر المهاجم النروجي أحد أفضل قلوب الهجوم في العالم حاليًا، ومن المتوقع أن يستمر على نفس مستواه لمدة عشر سنوات أخرى على الأقل.

ولكي يتمكن برشلونة من التعاقد مع هالاند ومنحه قيمة راتب مرتفعة يتعين عليه التخلي عن بعض اللاعبين.

وفي حالة رحيل ليونيل ميسي فإن الإدارة الكتالونية ستستطيع وقتها توفير قيمة راتبه وبالتالي دفع راتب هالاند ولكن في حالة بقاء ميسي، فهناك عناصر أخرى قد توفر أموالًا في خزينة النادي إذا رحلت، كـ عثمان ديمبلي، نيتو، صامويل أومتيتي، فيليب كوتينيو وغيرهم.

ولم يُعلن بروسيا دورتموند حتى كتابة هذه السطور عن قيمة هالاند، ولكن تُشير بعض التقارير إلى أن النرويجي لديه شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو يُتيح له الرحيل عن ألمانيا الصيف المقبل.

وأجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» استفتاءً عن أكثر مهاجم يرغب فيه جمهور برشلونة، وتصدر هالاند الاستفتاء بنسبة تجاوزت الـ 82%، متفوقًا على ديباي وأجويرو.

