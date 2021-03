بعد الحكم على المتهمّين بالإعدام.. “فتى الزرقاء”: كنت أنتظر هذا اليوم

أعرب الفتى الأردني، صالح حمدان، المعروف بـ “فتى الزرقاء” أمس الأربعاء، خلال تصريحات صحفية له، عن رضاه عن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في الأردن، بحق الذين شاركوا في الاعتداء الوحشي عليه قبل أشهر.

وقال صالح: “شعوري جميل جدا، لا أستطيع وصفه”، مضيفا “كنت أنتظر هذا اليوم.. بعد الأحكام الصادرة لم يعد لدي سبب لأفكر في الموضوع”.

وبخصوص مسار تعافيه، ذكر “فتى الزرقاء” أنه أكمل “تدريب الأطراف، وأنتظر وصولها من ألمانيا.. سأقوم بتركيبها بعد ذلك وأستخدمها في حياتي اليومية”.

وتابع: “الشعب الأردني والعربي دعمني نفسيا ومعنويا.. معنوياتي عالية بسببهم”.

كما وجه صالح رسالة شكر للعاهل الأردني، قائلا إنه “سانده كثيرا”، مضيفا “وأشكر أيضا كل الشعب الأردني والدول العربية”.

وتأتي تصريحات صالح بعد أن قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بإعدام 5 مدانين في قضية الاعتداء الوحشي عليه قبل عدة أشهر، وعرفت إعلاميا باسم “فتى الزرقاء”، وفجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن “محكمة أمن الدَولة تحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء”.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن المحكمة قضت أيضا على مدان آخر فار من وجه العدالة بالإعدام شنقا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بسجن أحد المدانين 15 عاما وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاما كاملا لكل منهما، فيما برأت المحكمة 7 آخرين.

وكان يحاكم في هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، ويواجهون تهما من بينها جناية القيام بعمل إرهابي يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي.

وينظر الأردنيون باهتمام بالغ إلى هذة القضية، نظرا إلى أنها تسلط الضوء على ما يعرف بـ”ظاهرة الزعران”، الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.

ونالت هذه القضية اهتماما شخصيا من طرف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تابع العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على مرتكبي الجريمة، وأكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، وفق وسائل إعلام أردنية.

وفي أعقاب هذه الجريمة البشعة، شنت قوات الأمن الأردنية حملة واسعة ضد “الزعران”، شملت اعتقال المئات منهم.

وكان عدد من الأشخاص اختطفوا، في أكتوبر الماضي، فتى يدعى صالح حمدان، ويبلغ من العمر (16 عاما)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.

وأثارت الجريمة التي تعرض لها الفتى ضجة كبيرة في الأردن والوطن العربي، خاصة مع انتشار صور توثق الدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.

