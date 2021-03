أعلنت وزارة الصحة السورية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سجلت منحى تصاعدياً، منذ بداية شهر آذار الحالي.

وبحسب بعد وسائل الإعلام فقد سجّلت الوزارة منذ بداية الشهر الحالي، وحتى 15 منه، 968 إصابة بالفيروس، مقارنةً بـ 858 إصابة خلال الفترة نفسها من شباط الماضي.

من جهته، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، بأن محافظة دمشق سجّلت ارتفاعاً في الإصابات والوفيات، تلتها محافظتا درعا والسويداء، لافتاً إلى أن المدارس تشهد زيادة في عدد الإصابات المُسجلة فيها.

كما كشف د.حسابا أن “وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد بازدياد، ويوجد استهتار كبير عند الجميع بمن فيهم بعض الكوادر الطبية، معلناً عن دخولنا بمرحلة “خطرة” بسبب تفشي الفيروس، ولن تتجاوزها إلا “بكسر حلقة العدوى وارتداء الكمامة”.

وفيما يخص الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة السورية يومياً، أفاد د.حسابا بأن هذه الأرقام هي للمراجعين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، جازماً بأنه “لا يمكن حصر كل المرضى في البيوت والعيادات الخاصة، وبالتالي الأرقام المعلن عنها تتناسب مع عدد المسحات التي تقوم بها الوزارة يومياً وهذا العدد ليس مؤشراً”.

وسبق أن أكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي، أن “الحالات لم تصل إلى ربع ما كانت عليه في الذروة الأولى، وليست هناك أية فكرة لإغلاق المدارس خلال الوقت الحالي لأن ذلك يسبب فاقداً تعليمياً كبيراً لا يمكن تلافيه”.

في حين أعاد الطبيب السوري الدكتور بسام زوان عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين، في لقاء تلفزيوني، المسؤولية على أصحاب القرار، مؤكداً أن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة، والتي تتراوح بين 50و60 إصابة، تشعر السوريين باطمئنان.

وتابع د.زوان أنه في البداية على الوزارة أن تكون موضوعية وشفافة مع الناس بأعداد الإصابات وتشعرهم أن هناك خطر ووباء مما يحملهم مسؤولية بالوقاية الفردية.

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، تجاوز حاجز الـ 16 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 10 آلاف حالة شفاء، و1099 حالة وفاة.

وبحسب المصادر لايوجد نظام وقائي صحي محدد متبع في سوريا مما أدى إلى انتشار الإصابات بشكل كبير.

The post الصحة السورية : تصاعد بإصابات كورونا منذ بداية آذار الحالي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ