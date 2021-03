بعدّة طعنات.. مقتل فنانة سورية بظروف غامضة في هولندا

قتلت الممثلة والفنانة التشيكلية السورية رائفة الرز في هولندا ، من جراء تعرضها لطعنات حادة فارقت الحياة على إثرها.

وذكرت تقارير إخبارية عدّة أنه لم تتوفر كثير من التفاصيل بشأن جريمة مقتل الفنانة السورية داخل شقتها، علما بأن الشرطة في هولندا تجري حاليا تحقيقات في الجريمة.

ونعى عدد من نجوم الفن في سوريا الفنانة الراحلة، ومن بينهم أمل عرفة، التي كانت زميلة رائفة في الدراسة قبل عقود.

وكتبت عرفة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “يا وجع قلبي. رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام (…)”.

وكتبت الفنانة يارا صبري على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”: “رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق… ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها في ظروف غامضة حتى الآن”.

ورائفة الرز ممثلة مسرح في سوريا، عرفت فنيا باسم “رائفة أحمد”. وكانت وصلت إلى هولندا، قبل سنوات، حيث قدمت طلب لجوء، وطلبت لاحقا الحصول على الجنسية الهولندية

في سياق متصل، أيضاً كانت قد أعلنت وزارة الثقافة السورية مساء أمس الأربعاء عن وفاة المطربة ميّادة بسيليس ، عن عمر 54 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا” نعت أيضاً وزارة الإعلام في بيان لها الفنانة الكبيرة ميّادة بسيليس، كما نعاها عدد كبير من الفنانين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمحبين لها.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة، أكد في تصريحات صحفية في شهر فبراير الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

