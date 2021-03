اليمن ..وزير الخدمة المدنية ينجو من محاولة اغتيال

أشارت بعض المعلومات في اليمن إلى أنه تم استهداف وزير الخدمة المدنية و التأمينات عبد الناصر الوالي بعبوة ناسفة زرعت في طريق موكبه.

حيث أوضحت المعلومات أن العبوة انفجرت أثناء مرور موكب الوزير على طريق العريش، بمديرية خور مكسر ، في مدينة عدن الجنوبية .

و أكدت المصادر في اليمن أن الوزير بصحة جيدة ، و الأضرار اقتصرت على الماديات فقط ، دون وقوع أي خسائر بشرية ، وفقاً لصحيفة عاجل.

هذا و كان الدكتور عبد الوالي متجهاً لحضور حفل تكريمي من تنظيم مجلس الاختصاصات الطبية اليمني ورابطة جراحي العظام الجنوبية.

انفجارات ضخمة تضرب العاصمة صنعاء

استمراراً للأزمة في اليمن ، أكدت مصادر ميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء، سماع دوي انفجارات ضخمة استهدفت معاقل “أنصار الله”.

ويأتي قصف التحالف للعاصمة صنعاء، رداً على استهداف جماعة أنصار الله السعودية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث استهدفت قوات التحالف معسكر الصيانة في حي النهضة، وجبل عطان بسلسلة غارات جوية.

فيما أعلنت قوات التحالف في وقت سابق، عم تدمير 10 طائرات مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأصدرت قوات التحالف بياناً ورد فيه: “الواقع على الأرض وانتصارات جيش اليمن والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الساحة اليمنية، كشفت مصادر حكومية يمنية، أن حوالي 90 قتيلا سقطوا في الـ 24 ساعة الماضية، جراء المعارك التي تدور بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله.

وأشارت المصادر الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية استطاع عبر ضرباته الجوية قتل 58 مقاتلا تابعا لجماعة أنصار الله فيما تكبدت القوات الحكومية اليمنية 32 قتيلا.

وكانت المعارك الطاحنة قد بدأت منذ حوالي الشهر في محافظة مأرب شمال البلاد، والتي تعتبر اخر معاقل القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وفي ذات السياق، حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في فبراير الماضي، من تعريض حياة ملايين المدنيين للخطر في مأرب نتيجة التصعيد العسكري.

وغرد لوكوك عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”: “أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية”.

