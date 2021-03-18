هزتان أرضيتان تضرب الساحل الجزائري

الجزائر 18 مارس 2021 (وال) -ضرب زلزال بلغت قوته (6) درجات على مقياس ريختر، الساحل الجزائري فجر اليوم الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأميركي للزلازل.

كما ضربت هزة أرضية ثانية بلغت قوتها (5.9) درجات على مقياس “ريختر”، ولاية بجاية شمالي الجزائر، فجر اليوم، وكانت الولاية قد تعرضت إلى هزة أرضية، مساء أمس الأربعاء، بلغت قوتها (4) درجات على مقياس ريختر.

وشعر بالهزة سكان العاصمة، وسكان الولايات المجاورة، وكذلك الدول المجاورة كإيطاليا، وإسبانيا، وتونس.

وبحسب المعلومات الأولية تسببت الهزة الأرضية في أضرار بعدد من المباني بولاية بجاية، ودفعت بالعديد من السكان للخروج إلى الشارع.(وال الجزائر ) س خ.

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