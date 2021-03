الحكومة العراقية تتلقى الدعم من الولايات المتحدة

أثار بيان الحكومة العراقية الأخير بشأن خرق السيادة من قبل القوات الأميركية و الأتراك حفيظة بعض المحليين و السياسيين في بغداد .

حيث قال عادل مانع أحد المحللين ”بيان الحكومة بشأن خرق السيادة من قبل الامريكان والاتراك ضعيف ومخجل ويحمل عدة اوجه بل انه لا يرتقي لمستوى الدولة العراقية والمؤسسة الأمنية”، وفقاً للمعلومة.

و أوضح ان” جميع بيانات الحكومة الصادرة بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها القوات الامنية والحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت الحشد غير واضح وربما قد يكون صادر تحت الضغط”

كما أشار مانع إلى أن ” الحكومة العراقية ماضية بإمضاء الاجندة الامريكية وتواجدها قد يكون بدعم أميركي ولولاه لما استمرت على الاطلاق”.

و أضف أن” صمودها طوال هذه الأشهر على الرغم من الضغط الشعبي والسياسي الرافض لا يحتمل الا موقف واحد وهو مساندة واشنطن لها”.

الأمن الوطني العراقي يعمل على إخراج القوى الأجنبية من البلاد

أشارت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق اليوم الأحد، أن قوى الأمن الوطني بدأت بعملية جدولة إخلاء القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وصرح كاطع الركابي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية لوكالة المعلومة، ان: ” مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي أكد بانه تم الاتفاق مع الحكومة بتشكيل لجنة لوضع تقرير نهائي بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والقوات الامريكية من البلاد تنفيذا لقرار مجلس النواب الصادر قبل سنة ونصف والقاضي باخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية”.

وقال مضيفاً: ” اللجنة شكلت برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش ونائب القائد العام للقوات المشتركة”.

وأشار إلى أن: ” هذه اللجنة كلفت بتقييم الموقف وتقديم تقرير نهائي يحتوي جدولة زمنية لاخراج القوات الاجنبية من جميع مناطق البلاد”.

وفي الشأن العراقي، أجرى الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم، اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حذر خلاله من الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط.

وقال روحاني خلال الاتصال، إن “الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يجلب عدم الأمن والاستقرار”، لافتاً إلى أن “أمريكا لا تزال تلعب دورا تخريبيا في المنطقة والعراق”.

