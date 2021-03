السودان.. الطوارئ الصحية تعرب عن قلقها بسبب تصاعد إصابات ووفيات كورونا

عبرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، عن قلقها نسبة لتصاعد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد.

كما قررت اللجنة إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة في السودان بإرتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجاناً، بالإضافة إلى توصياتها بضرورة التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات، بحسب “المشهد السوداني”.

هذا وقد عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أمس الأربعاء، برئاسة وزير الصحة السوداني، عمر أحمد النجيب، وعائشة موسى، عضو مجاس السيادة الانتقالي.

وناقش الاجتماع الموقف العام لفيروس كورونا، على المستويين “المنطقة والعالم”، فضلاً عن مناقشته للتدابير الخاصة بحماية المواطنين، المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ومن جهته أوضح وزير الصحة أن الاجتماع إطلع على برنامج توزيع لقاح كورونا، مشيراً إلى أن الوزراة تابعت كل الحالات التي تلقت اللقاح، موضحة عدم تسجيل آثار جانبية بسبب اللقاح.

وبدوره تحدث مدير مركز مستشفى “إبراهيم مالك” للعزل، د. أكرم الطيب، أمس الأول الثلاثاء، كاشفاً عن ارتفاع معدلات التردد بحالات كورونا، على المركز مؤخراً.

هذا وقد ناشد د. أكرم الطيب، المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، في موجتها الثالثة، وفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

لافتاً إلى دخول 60 حالة مصابة بفيروس كورونا إلى مركز عزل إبراهيم مالك في الفترة من الأول من مارس الجاري، وحتى الأمس، الخامس عشر من ذات الشهر.

مشيراً إلى أن غاليبة الحالات لكبار السن، بالإضافة لظهور حالات في فئة الشباب، موضحاً أن تطعيم الكوادر العاملة بالمركز ما زال مستمراً.

كما أوضح مدير مركز عزل مستشفى إبراهيم مالك، عدم ظهور أي أعراض حرجة على الكوادر نتيجة التطعيم بلقاح كورونا.

مطالباً بتضافر الجهود لمنع انتشار الجائحة بالالتزام بالاشتراطات الصحية، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، لبس الكمامة، واستخدام المعقمات.

وفي سياق متصل، بدأ السودان الأسبوع الماضي، إعطاء لقاح كورونا للعاملين في المجال الصحي في خط المواجهة الأول ضد الفيروس بعد أن تلقت البلاد الأسبوع الماضي أول شحنة من اللقاحات، وفق مسؤول في وزارة الصحة.

وقال الطاهر عبد الرحمن المسؤول في وزارة الصحة: “بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل“، حسبما أفاد موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية).

وتلقى السودان وهو أول بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا يحصل على لقاح كورونا عبر مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها الأمم المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.

