نتنياهو : هناك 4 دول عربية ستوقع مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك 4 دول عربية ستقوم بالتوقيع على السلام مع حكومة الاحتلال في الفترة القادمة.

و في حديث له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي ، قال نتنياهو أن هناك 4 دول عربية ستلحق بقطار التطبيع رافضاً الإعلان عنها .

و من جانبه أوضح إيلي كوهين وزير الاستخبارات أنه من المرجح أن تكون هذه الدول هي السعودية و قطر و سلطنة عمان إضافة إلى النيجر ، وفقاً لسبوتنيك .

كما أشار كوهين إلى أن “الدول الراغبة في التطبيع تريد معرفة موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، وكذلك حيال موقفها من الاتفاق النووي الإيراني، بوجه خاص أو إيران بوجه عام”.

ما حقيقة وجود مباحثات سورية إسرائيلية ؟

بعد انتشار أنباء عن وجود مباحثات سورية إسرائيلية نفى مصدر إعلامي سوري، السبت، تلك الأخبار، مؤكداً أنها “فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر”.

ونقلت وكالة (سانا) قول المصدر، إنه “رداً على بعض الشائعات والأخبار الكاذبة عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني أن موقف سوريا كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، وأن سوريا لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سورية وشعبها”.

وأكّد المصدر على أن “كل ما قامت به سوريا سابقاً كان علنياً، ولن يكون حاضراً ومستقبلاً إلا علنياً أيضاً وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر”.

وأشار المصدر الإعلامي إلى أن “ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخراً حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سوريا، والكلام عن مباحثات سورية إسرائيلية سرية وشخصية تجري بينهما لعقد اتفاقية سلام هو كلام عار تماماً عن الصحة”.

واختمم المصدر قوله: “لم يحصل أبداً أن دعت سوريا أي شخصية إسرائيلية إلى أراضيها بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سوريا تأتي من طرف شخصيات “إسرائيلية”.

