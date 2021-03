الخارجية السورية تعلق على العدوان الإسرائيلي الأخير

قامت وزارة الخارجية السورية بإرسال مذكرة استهجان إلى رئيس مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير.

حيث جاء في بيان الخارجية أن ” العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري ” ،وفقاً لسبوتنيك .

و أن ” إسرائيل تنسق وبشكل متزامن عدوانها مع أصدقائها وحلفائها من التنظيمات الإرهابية المسلحة من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى لإطالة أمد الأزمة في سورية وتحقيق أجنداتها وأهدافها المعروفة”.

و أضاف البيان أنه “لم يعد مستغرباً قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار ممارستها إرهاب الدولة ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة بين الحين والآخر عن جرائمها بقصف بعض المناطق في سورية وذلك بالتزامن المنسق مع أصدقائها وحلفائها من المجموعات الإرهابية المسلحة” .

كما أكد الخارجية السورية على أن ” كل هذه الاعتداءات والتحركات لن تستطيع ترهيب الشعب السوري بل زادته إصراراً على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967″.

هذا و كانت قد أوضحت وزارة الخارجية في تصريح لأحد مسؤوليها تستهجن فيه الاعتداء الإرهابي الذي طال بالسفينة الإيرانية في مياه البحر المتوسط .

حيث نقلت وكالة سانا الرسمية عن المسؤول في الخارجية السورية تصريحه الذي قال فيه أن “هذا العمل العدواني والقرصنة الدولية الذي لا يستبعد أن تكون وراءه إسرائيل ينتهك أحكام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية الناظمة لحرية الملاحة البحرية”.

و أضاف أن “تكرار هذه الأعمال العدوانية حيث أن هذه الجريمة هي التاسعة من نوعها في المياه الدولية يستهدف السفن الإيرانية ” .

و أوضح أن الهدف الرئيسي منه هو ” ضرب مصالح إيران التجارية والإمعان في تنفيذ العقوبات الأمريكية غير الشرعية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الجمهورية العربية السورية”.

كما أشار المسؤول إلى أن الخارجية السورية توجه أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني، الذي له المصلحة الأكبر من هذه الأعمال الإرهابية .

هذا و كان قد أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية علي غياثبان ، يوم الاربعاء الفائت ، أن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لهجوم إرهابي بجسم متفجر في مياه البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث علي غياثبان قوله أن الانفجار أدى الى تضرر جزء من هيكل السفينة كما نشب حريق جزئي في مكان الاصطدام تم احتواءه، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، مشيرا ان السفينة ستتابع مسارها بعد إجراء الترميم، لافتا أن السفينة كانت متجهة من إيران الى أوروبا.

