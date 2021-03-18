إصابة النجمة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورونا

اصيبت النجمة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد، عقب ما شعرت بارتفاع درجة حرارتها منذ يومين ثم قامت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.

وتنتظر النجمة هنا الزاهد أن تظهر نتيجة المسحة الثانية خلال الساعات القادمة بعد التزامها ببروتوكول العلاج، وفقا لموقع البيان.

وفي وقت سابق، عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بردود أفعال الجمهور عقب عرض مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، الذي يتضمن قصصا مختلفة وحقق نجاحا ساحقا خاصة قصتي “ساندي كراش” و”الجريمة لا تفيد”، لافتة إلى أنها تشارك في عدد من الأعمال الفنية، والتي ستتمكن من خلالها من تحقيق “أمنية” والدها الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا.

وبينت هنا الزاهد انها تلقت العديد من الإشادات عبر السوشيال ميديا وجمهور الشارع المصري الذي يناديها بلقب “ساندي”، وهي شخصية أول قصة في المسلسل، مردفة: “الناس سعيدة بالمسلسل، سواء الأطفال أو الكبار، لما فيه من تشويق ودراما”.

وتعرض المسلسل إلى مشكلة، عندما اعتذر مخرجه خالد الحلفاوي ، عن تصوير باقي الحلقات، إثر قيام القناة التي تعرض العمل بتغيير ترتيب عرضها دون الرجوع إلى صناع العمل. وعلقت الزاهد على تلك الواقعة، باعتبار أن ما حدث كان “سوء تفاهم”.

أما فيما يتعلق بالشخصيات المختلفة التي قدمتها، فأشارت إلى أن شخصيات “ساندي” في حكاية “ساندي كراش”، و”هنادي” في حكاية “المتخصصة”، والفتاة المحجبة “مريم”، كانت من الشخصيات الأقرب إلى قبلها في مسلسل حلوة الدنيا سكر”.

كما أكدت أنها تعتبر هذه الشخصيات المتباينة “بمثابة تحد كبير لها”، نظرا لضرورة تقديم كل واحدة منها بشكل جيد ومختلف.

وقد تحدثت الفنانة الشابة عن العراقيل و الصعوبات التي قابلتها في المسلسل، بالإشارة إلى أنها تقوم بتصوير 4 شخصيات مختلفة في اليوم، مما جعلها مرهقة ذهنيا بشكل كبير.

وتابعت: “تلك الشخصيات منفصلة عن بعضها، فكل قصة تختلف عن الأخرى ومدة التصوير تصل أحيانا إلى 14 ساعة يوميا، بالإضافة إلى أن المكياج والشكل الخاص بكل شخصية يأخذ وقتا طويلا للتحضير قبل بدء التصوير”

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