البرلمان العراقي يعقد جلستين للمحكمة الاتحادية و الموازنة العامة

أشارت بعض المعلومات إلى أن البرلمان العراقي سيقوم اليوم بعقد جلستين من أجل مناقشة قانون المحكمة الاتحادية و الموازنة العامة.

هذا ما أكده النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح للمعلومة، إذ قال أن البرلمان سيعقد جلسة للتصويت على استكمال قانون المحكمة الاتحادية الساعة الرابعة من عصر اليوم .

و أضاف أن ” مجلس النواب سيعقد جلسة ثانية مساء اليوم عند الساعة السادسة عصرا بحضور رؤساء الكتل السياسية ومن يرغب بالحضور من أعضاء المجلس لاجراء التشاور بشان مشروع قانون الموازنة وعرضه للتصويت الأسبوع المقبل ” .

كما أوضح أن “القانون الجديد سيمضي وذلك لتقارب وجهات جميع القوى السياسية خاصة فيما يتعلق بالية التصويت بالنسبة لفقهاء الشريعة والخبراء على ان يكون مشاركة فقهاء الشريعة بالتصويت للقوانين المتعلقة بالإسلام والخبراء يشاركون بالتصويت فيما يتعلق بالقوانين الأخرى ” .

الخالدي يتوقع تغير سعر صرف الدولار في موازنة العراق لعام 2021

نظراً للتقلبات الأخيرة، توقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي ، أن يتغير سعر صرف الدولار في موازنة العراق لعام 2021.

وبحسب ما أوردته وكالة المعلومة فقد صرح الخالدي أن: “الضغط النيابي حيال تغيير سعر صرف الدولار عن وضعه الحالي عند 1450 دينار لكل دولار مستمر ولم يتوقف بل تضاعف في الاونة الأخيرة”.

وقال مضيفاً: “ارتفاع اسعار بيع النفط الخام وتحسن الوضع الاقتصادي العام جعل بقاء سعر الصرف في وضعه الراهن لا يتلائم مع طبيعة المشهد الاقتصادي خاصة وان هناك شرائح كبيرة من المجتمع العراقي متاثرة بالسعر بسبب ارتفاع اسعار المواد الرئيسية في الاسواق”.

وتوقع النائب أن : “يودي الضغط النيابي المستمر الى تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021 خاصة وان الكثير من القوى السياسية بدأت تدرك اهمية القرار خاصة وان مبرراته انتفت مع ارتفاع اسعار بيع النفط الخام مؤخرا”.

وفي السياق، قال مختار الموسوي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تعديلات الموازنة والتي ترسلها اللجنة المالية إلى الحكومة “مثيرة للشكوك” على حد تعبيره.

وصرح الموسوي لوكالة المعلومة أن: “المراسلات التي تقوم بها اللجنة المالية فيما يخص بعض التعديلات على الموازنة لابد ان تمرر على البرلمان قبل ان تقوم اللجنة المالية باطلاع الحكومة عليها وهذا الاجراء مخالف للدستور”.

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