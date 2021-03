الخارجية الكويتية: مصر فرضت رسوم على الكويتيين لدخول بلادها

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بفرض مصر رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين عند الدخول إلى أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية الكويتية: “تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا”.

ونوه البيان إلى أن قرار السلطات المصرية دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي إطار التعاون، وسعياً لتعزيز الاستقرار في العالم العربي، دعى الرئيس المصري السيسي في وقت سابق إلى تعاون مصري كويتي خلال الفترة القادمة.

حيث صرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: “السيسي شدد لدى استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، على حرص بلاده على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية”.

وأضاف راضي: ” الرئيس أكد على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي”، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم.

وفي السياق، استلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سلمها له وزير الخارجية الكويتي

ونقلت وكالة إعلام كويتية أن الرسالة التي استلمها السيسي في وقت سابق، تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين المصري والكويتي، بحسب سبوتنيك.

وبحثت أساليب دعم العلاقات وتعزيزها على كافة الأصعدة وكافة المجالات، وبحثت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية..

كما بعث أمير الكويت ذات الرسالة الخطية إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قبل أيام فقط من انعقاد الدورة الواحدة والأربعون للقمة الخليجية.

الرسائل النصية تم توجيهها إلى كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سلطان عمان ھیثم بن طارق، رئيس الإمارات خلیفة بن زاید بن سلطان آل نھیان، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

