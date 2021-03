القضاء البحريني يحكم علي والدة حلا الترك بالسجن سنة مع النفاذ︎

أصدر القضاء البحريني، حكم بسجن منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنةً مع النفاذ، في القضية التي أقامتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، بسبب 200 ألف ريال بحريني.

واكدت السابر، قرار القضاء البحريني حيث شاركت بمقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أوضحت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، كما قالت أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.

كما أشارت والدة حلا الترك، إلي أنها كانت تنتظر حكماً مختلفاً عمَّا صدر إلا أنها صُدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة.

في وقت سابق، كانت قضية منى السابر وابنتها حلا الترك قد شغلت الرأي العام، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها حلا تطالبها بدفع مبلغ مالي، وفقاً لما ذكر في موقع البيان.

وعادت قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة بسبب فيديو ظهرت فيه الأخيرة تتحدث فيه عن تطورات القضيه مع ابنتها وطلبها الحصانة للحماية منها.

وبحسب موقع ” الوطن نيوز” فاجئت منى السابر متابعيها بفيديو خرجت فيه وهي تبكي، معبرة عن صدمتها من تطور الأحداث، خاصة بعد أن طلبت ابنتها الحصانة للحماية منها.

ونشرت منى السابر فيديو في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، كشفت فيه عن أن حلا الترك طلبت من المحكمة، اليوم، الحصانة.

وقالت منى السابر في حديثها: “الأم مش بتفكر بطريقة عاطفية، بس بعد اللي شفته اليوم أحس إنه خلاص ما في أمل، لأنه أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير، أنا من أسبوعين جاتلي حلا، وباستنى وقالتلي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في أذيتك، واليوم صدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها”.

وعبرت منى السابر عن صدمتها من طلب حلا الترك للحصانة قائلة: “للأسف، اللي صدمني، إن بنتي بتقول إنها تبغي حصانة، حصانة من من! من أمها، المشكلة إني حتى لما طلبت أن أجمع المبلغ، ما أعطوني موافقة، الناس قد إيش قادرة تساعدني، لكن ما عطوني موافقة أمنية إني أجمع المبلغ علشان أخلص من ها الموضوع.. مصدومة من كل شي عم بيصير

