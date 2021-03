مصر.. ︎حبس الناشطة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة

أصدرت محكمة مصرية، حكم بحبس الناشطة سناء سيف، عام ونصف بتهمة إذاعة ونشر أخبار كاذبة تتعلق بتفشي فيروس كورونا في السجون العام الماضي.

وأُصدر الحكم يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد إحتجاز الناشطة منذ يونيو/حزيران الماضي، أثناء سعيها لتقديم بلاغ رسمي ضد اعتداء تعرضت له.

من جانبها، قالت النيابة العامة المصرية :”إن سيف أذاعت أخباراً وبيانات كاذبة، عبر حسابها على فيسبوك، ادعت فيها تفشى فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منه، وسبّت ضابط شرطة بألفاظ نابية”.

بدورها قالت منظمة العفو الدولية:” إن سناء سيف أدينت بتهم زائفة، بسبب انتقادها السلمي”.

وأوضحت منى سيف، شقيقة سناء، خلال بث مباشر، عبر صفحتها على فيسبوك، في يونيو/حزيران الماضي، قالت فيه: ” إن مجموعة من رجال الأمن في لباس مدني، أوقفوا شقيقتها سناء ومحاميها خارج مقر النيابة العامة واطلعوا على هويتها قبل أن يصطحبوها في سيارة مدنية وينطلقوا بها تاركين محاميها ومن كان بصحبتها”، بحسب ماذكر في موقع البيان.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في مصر عن رصدها لـ 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 47 حالة وفاة جديدة ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 192840 من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و 11431 حالة وفاة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

وتابع مصدر وزارة الصحة المصرية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على هاتفهم المحمول أو عبر تطبيق الواتساب، وممن تم إبلاغهم رسمياً للتوجه إلى المستشفى وتم تزويدهم بموعد تطعيمهم.

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تفعيل الموقع الإلكتروني لحجز موعد تطعيم بلقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية

